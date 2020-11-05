جمهورية شبين يدعم صفوفه بـ 7 صفقات جديدة استعدادا للقسم الثاني

نجح نادي جمهورية شبين في الحصول على خدمات 7 لاعبين جدد في إطار الاستعدادات للموسم الجديد بدورى القسم الثاني حيث يلعب في المجموعة الثانية " القاهرة " .





وأعلن جمهورية شبين التعاقد مع صلاح فتحي صانع ألعاب المقاولون العرب مواليد 1997 لمدة موسمين ، كما تم التعاقد مع يسري وحيد الشهير بسكر لاعب خط وسط نادي بدر حيث سبق له اللعب بنادي المقاولون العرب والداخلية قبل الانتقال لنادي بدر وسجل 14 هدفا في الموسم الماضي.





وتم تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع ربيع يسري لاعب وسط مدافع نادي الأوليمبي السكندري لمدة موسمين في حين تم تدعيم خط الدفاع بالثنائي أحمد الدماطي مدافع كوكاكولا والحمام السابق لمدة موسمين وأيمن مزيكا مدافع نادي أبو قير للأسمدة لمدة موسمين بجانب الظهير بكر أحمد الشهير بـ بيكا ظهير أيسر فريق دكرنس.