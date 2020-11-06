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بين الناس

سكان شوارع أرض المحروق فى بلقاس للمسئولين: تهالك مواسير مياه الشرب يعرضنا للأمراض

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن محمد عوض سالم مدير عام بالمعاش فى لقاس محافظة الدقهليه ، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من تهالك شبكة المياه .

ويقول فى رسالته : نعانى من تهالك مواسير المياه التى تهدد حياه المواطنين بسبب عدم إحلال وتجديد خط مياه الشرب بشوارع محمود هجرس ، شارع عبد القادر مصطفي ، شارع عوض سالم ، فى منطقة ارض المحروق بلقاس ، بالأضافة انها بوصة واحدة مما يؤدى الى ضعف المياه وتلوثها فى بعض الأحيان .


مناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى  ،  بضرورة تجديد خط المياه التى تهددنا بالتلوث لعدم تغييرها سنوات طويلة، وإدراج الشوارع ضمن خطة الإحلال التى تشمل شوارع أخرى، وتغير مواسير الاسبستوس الأسمنتية المتهالكة إلى مواسير بلاستيكية جديدة رأفة بحال الأهالى، خصوصا وأن أغلبهم فقراء.

للتواصل مع القارئ
٠١٠٢٧١٤٦٧٥٧
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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