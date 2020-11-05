الدوري الأوروبي.. روما يهزم كلوج بخماسية.. ونابولي يقلب الطاولة على رييكا

حقق فريق روما فوزا كبيرا على حساب نظيره كلوج، بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، على ملعب "الأوليمبيكو".





وسجل فريق روما هدف التقدم عن طريق هنريك مخيتريان في الدقيقة 2، ثم أضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني عن طريق روجير إيبانيز دا سيلفا في الدقيقة 23.





وفي الدقيقة 34 سجل بورخا مايورال الهدف الثالث، ثم عاد نفس اللاعب وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 83، بينما سجل بيدرو رودريجيز هدف خامس في الدقيقة 89 .



