6 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك؟

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.



وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذا كنت مولودا في يوم 6 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك تهتم بتأمين نفسك وتبحث عن تحقيق توازنك النفسي.





وتابعت أنت أيضا عاطفي وحساس ومحب للجمال والفن، لديك روح حذر، وتحب دائما أن تعمل بكامل طاقتك وحماسك.



