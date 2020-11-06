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6 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك؟

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
علم الابراج
علم الابراج
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حياة عبد العزيز
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذا كنت مولودا في يوم 6 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك تهتم بتأمين نفسك وتبحث عن تحقيق توازنك النفسي.

وتابعت أنت أيضا عاطفي وحساس ومحب للجمال والفن، لديك روح حذر، وتحب دائما أن تعمل بكامل طاقتك وحماسك.

وقدمت نصيحة: هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

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