AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 نوفمبر..ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:05 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 3 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك مجتهد ولديك رؤية واسعة وسلوك حيوي، وتستطيع أن تتكيف سريعا مع التغيير والمستجدات.. أنت أيضا تتمتع بالذكاء والطموح، لكنك تميل أحيانا للاندفاع سريعا.

نصيحة:

هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 سبتمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

4 أكتوبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

13 أكتوبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

31 أكتوبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

ترشيحاتنا

شادي محمد لـ فضل: مينفعش تتطاول على أي لاعب في الأهلي.. وأطالب بمعاقبة الجنايني

تعرف على أفضل سعر لبيع وشراء الريال السعودي اليوم 3-11-2020

حتحوت يعلق على حذف بيان اعتذار كهربا لـ محمد فضل: سمك لبن تمر هندي..فيديو

الفيروس يتحوَّر.. الموجة الثانية لـ كورونا أكثر عدوى عن الأولى

حشرة غريبة تهاجم مدينة الأقصر وتملأ مساحة 500 متر مربع

إعجاز علمي.. نقل مدرسة بالكامل من مكانها باستخدام 198 "روبوت" في الصين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى 5 خطوات.. حول إطارات سيارتك لتحفة فنية

تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه