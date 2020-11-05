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رياضة

الحمام يضم أحمد حسن لاعب المقاصة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:42 م
أحمد حسن لاعب المقاصة
أحمد حسن لاعب المقاصة
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عبدالله هشام
نجح مجلس إدارة الحمام في التعاقد مع اللاعب أحمد حسن لاعب مصر المقاصة السابق لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل استعدادا لدورى القسم الثانى .

جاء التوقيع في حضور رمزي حميدة عضو مجلس الإدارة، وعبد المولي مهني مدير الكرة، وعماد عبد المولى المدير الإداري، وأحمد علاء الدين وكيل اللاعب.

وكان نادي الحمام المطروحي نجح في التعاقد مع أربعة لاعبين حتى الان وهم: حسين علي من النجوم ،وأكثم سمير من بلدية المحلة، والتعاقد مع عماد حماد من كوم حمادة، وإسلام جمارك من الأوليمبي . 

واحتل فريق الحمام المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري بدورى القسم الثاني برصيد 30 نقطة في حين صعد فريق غزل المحلة كممثل عن المجموعة في الدوري الممتاز . 

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