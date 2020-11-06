ارتكبوا 8 وقائع.. حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالسلام

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل ومالك جراج، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المفتاح المصطنع.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمان واعداد تقرير مفصل عن الوقائع التى ارتكبوها من قبل.





وكان قد نجح رجال الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية ، حيث تبين قيامهم بسرقة 8 دراجات نارية.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام عاطل و مالك جراج "له ملعومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" تم إستهدافهما وضبطهما .





واعترفا بإرتكاب عدد ٨ جرائم سرقة بذات الأسلوب ، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامى بمكان إخفائها داخل جراج ملك المتهم الثانى.