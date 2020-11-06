ولاية بنسلفانيا: 99% من الأصوات تم فرزها.. والنتيجة ستظهر قريبا

قالت السلطات المحلية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الجمعة، إن نحو 99% من الأصوات في بنسيلفانيا تم إحصاؤها.





وأضافت: " 1% من البطاقات لم يتم فرزها بعد، وبسبب تقارب النتائج الصورة ليست واضحة الآن".





وتابعت: "مستمرون في عد الأصوات واليوم سنحصل على إحصاء كاف لتحديد الفائز".





وأوضحت أن ضمان أمن ونزاهة الانتخابات أولوية بالنسبة لسلطات الولاية، مشيرةً إلى أن السباق محتدم وقد يستغرق الأمر وقتا قبل معرفة الفائز.





ومنذ قليل، أفاد مركز إديسون للأبحاث الأمريكي بأنه بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات، أحرز الرئيس دونالد ترامب تقدمًا بـ49.5 بالمئة مقابل 49.3 بالمئة لمنافسه جو بايدن في ولاية جورجيا.





وقال المركز إن الفارق بين ترامب وبايدن في ولاية بنسلفانيا تقلص إلى 90 ألف صوت لصالح ترامب بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات.





ومساء أمس، قال بايدن إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلي الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.





وفي كلمة مقتضبة، قال المرشح الرئاسي الديمقراطي إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلى الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.





وناشد بايدن الجميع بالتزام الهدوء حتى اكتمال احتساب الأًصوات، مؤكدا على ضرورة احتساب كل صوت.



