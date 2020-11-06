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أخبار العالم

تفاجأت بكلام ترامب.. مراقب أوروبي للانتخابات الأمريكية يعلق على ادعاءات تزوير الأصوات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:58 ص
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
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شيماء مصطفى
علق أحد مراقبي الانتخابات الدوليين والمستقلين، على الادعاءات التي تفيد بوجود تزوير وتلاعب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، في الوقت الذي رفع الرئيس دونالد ترامب عددًا كبيرًا من الدعاوى القضائية لوقف فرز الأصوات.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال رئيس الوفد الدولي الذي يراقب الانتخابات الأمريكية إنه ليس لديه أي دليل على التزوير المحتمل في بطاقات الاقتراع عبر البريد.

وقال مايكل جورج لينك، وهو مشرع ألماني يرأس البعثة المراقبة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن الانتخابات الأمريكية كانت "تنافسية ومدارة بشكل جيد" على الرغم من "التحديات اللوجستية" التي شكلها فيروس كورونا.

وأكد أنه تفاجأ كثيرًا بحديث الرئيس ترامب عن نزاهة الانتخابات والتشكيك في الأصوات عبر البريد، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استخدمت طريقة التصويت هذه منذ القرن الـ 19.

وفي حديثه لقناة "آر بي بي" التلفزيونية العامة الألماني، أوضح "في يوم الانتخاب نفسه، لم نتمكن من رؤية أي انتهاكات في أماكن الاقتراع الأمريكية التي زرناها".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية دعت، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات، والتي أرسلت 100 مراقب إلى أكثر من 30 ولاية لمشاهدة التصويت. 

وكان ترامب أشار منذ أسابيع إلى أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، واتخذ إجراءات قانونية في عدد كبير من الولايات بما في ذلك ويسكونسن وميشيجان وجورجيا وبنسلفانيا للطعن في فرز الأصوات هناك.

وطالب الرئيس الأمريكي أمس الخميس، في عدة تغريدات منفصلة، بوقف فرز الأصوات ومنع التزوير، مع زيادة فرص منافسه الديمقراطي جو بايدن في الوصول إلى كرسي البيت الأبيض.

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