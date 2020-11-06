أحمد هيكل: أزمة كورونا ساهمت في إضعاف حظوظ ترامب في إعادة انتخابه

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير ورئيس شركة القلعة القابضة، إن الحكومة تقوم بجهد «هائل» في تشجيع الاستثمار، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة؛ موضحا أن الحكومة حتى في ظل كورونا استطاعت أن تنجو رغم سوء الأوضاع في العالم أجمع، ذاكرًا أن الأزمة مستمرة حتى اكتشاف لقاح للفيروس.





وأضاف هيكل، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن الأمر سيستغرق وقتًا ليس بالقليل حتى بعد اكتشاف اللقاح، لفض آثار الأزمة، مشيرًا إلى استدانة الحكومات وفقدان بعض العملات لأجزاء من قيمتها.





وأوضح أن أزمة كورونا سببت مشكلة كبيرة جدًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتًا إلى احتمالية فشله في الانتخابات الجارية، فضلًا عن أن نجاح نظيره الديمقراطي جو بايدن، سيحدث تغيرات في العالم أجمع.





وتابع: «إذا أجريت الانتخابات قبل كورونا كان أغلب الظن يذهب إلى نجاح ترامب، وذلك لأن الاقتصاد الأمريكي ومعدل النمو كانا يسيران بمعدلات جيدة، إضافة إلى انخفاض البطالة، قبل أن تعصف كورونا بأمريكا».