خالد الغندور.. مصطفى محمد لا يقل عن أي لاعب في العالم في ضربات الرأس

أثار الكابتن و الإعلامي " خالد الغندور" جدل جماهير الكرة المصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي و ذلك بعد ما صرح عبر قناة الزمالك قائلًا "عندنا واحد من أفضل لاعبي الرأس في العالم هو مصطفى محمد واللي جاب جون عالمي وعندنا موهبة عالمية"، وذلك فى تعليق منه فيما يخص الحديث عن مستوى مصطفى محمد المتألق مؤخرا مع فريقه فى المنافسات المختلفة.





رد خالد الغندور عبر حسابه علي فيس بوك قائلًا "فيه ناس بتاخد الموضوع تريقة و لكن للاسف دول ناس مش بتفهم في الكرة و مرة ثانية مصطفي محمد من افضل لاعبي العالم في احراز اهداف بالرأس و هو هداف القارة الافريقية تحت ٢٣ سنة وأحرز اهداف مستحيلة بضربات الرأس.





وتابع "مثال صغير ميسي أفضل لاعب في العالم لا يمتلك موهبة ضربات الرأس نهائيا ومحمد صلاح من افضل لاعبي العالم لا يمتلك موهبة احراز الأهداف بالرأس و مقارنتي بكريستيانو من منطلق اننا نمجد مثلا في ارتقاء كريستيانو و انه تعدي ال٢ متر و ٤٤ سنتي و كريستيانو من أفضل لاعبي العالم في ضربات الراس و مصطفي محمد لا يقل عن أي لاعب في العالم في ضربات الرأس.





واضاف "عندنا عقده من الاجنبي و كأن لاعب مصري لو امتلك موهبة لا يمكن ان نجعله عالمي و مثلا كابتن طاهر ابو زيد و حمزة الجمل و محمود ابو الدهب من اقوي من يركلون الكرة بالعالم و مثلا عبد الستار صبري كان مثل اعلي لكريستيانو عندما كان يلعب في بنفيكا و كان كريستيانو يبدأ مشواره .



