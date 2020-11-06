AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد الغندور.. مصطفى محمد لا يقل عن أي لاعب في العالم في ضربات الرأس

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
Advertisements
محمد بدران
أثار الكابتن و الإعلامي " خالد الغندور" جدل جماهير الكرة المصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي و ذلك بعد ما صرح عبر قناة الزمالك قائلًا "عندنا واحد من أفضل لاعبي الرأس في العالم هو مصطفى محمد واللي جاب جون عالمي وعندنا موهبة عالمية"، وذلك فى تعليق منه فيما يخص الحديث عن مستوى مصطفى محمد المتألق مؤخرا مع فريقه فى المنافسات المختلفة.

رد خالد الغندور عبر حسابه علي فيس بوك قائلًا "فيه ناس بتاخد الموضوع تريقة و لكن للاسف دول ناس مش بتفهم في الكرة و مرة ثانية مصطفي محمد من افضل لاعبي العالم في احراز اهداف بالرأس و هو هداف القارة الافريقية تحت ٢٣ سنة وأحرز اهداف مستحيلة بضربات الرأس.

وتابع "مثال صغير ميسي أفضل لاعب في العالم لا يمتلك موهبة ضربات الرأس نهائيا ومحمد صلاح من افضل لاعبي العالم لا يمتلك موهبة  احراز الأهداف بالرأس و مقارنتي بكريستيانو من منطلق اننا نمجد مثلا في ارتقاء كريستيانو و انه تعدي ال٢ متر و ٤٤ سنتي و كريستيانو من أفضل لاعبي العالم في ضربات الراس و مصطفي محمد لا يقل عن أي لاعب في العالم في ضربات الرأس.

واضاف "عندنا عقده من الاجنبي و كأن لاعب مصري لو امتلك موهبة لا يمكن ان نجعله عالمي و مثلا كابتن طاهر ابو زيد و حمزة الجمل و محمود ابو الدهب من اقوي من يركلون الكرة بالعالم و مثلا عبد الستار صبري كان مثل اعلي لكريستيانو عندما كان يلعب في بنفيكا و كان كريستيانو يبدأ مشواره .

واختتم قائلًا "هل احد عنده اعتراض علي ان مصطفي محمد من افضل المواهب الصاعدة  في العالم في ضربات الرأس و هذه هي رؤيتي بالظبط كده لما قلت ان بن شرقي صفقة القرن للزمالك و كان المواقع و الصفحات المنتمية و بعض الاعلاميين بيتريقوا علي كلامي  و دلوقتي بيمدحوا في اللاعب اخيرا صعب يكون عندك رؤية و عين بتفهم 🙏❤️"
خالد الغندور.. مصطفى محمد لا يقل عن أي لاعب في العالم في ضربات الرأس

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طور نفسك.. أحمد بلال يفاجئ مصطفى محمد بتصريحات جديدة بعد هدفه فى الأهلى

موجز السوشيال ميديا .. أبوهشيمة يهنئ كريستيانو على طريقته .. النجوم يطلبون الدعاء لـ جمال يوسف

مع احترامي لـ كريستيانو رونالدو.. خالد الغندور: أقسم بالله مصطفى محمد أحد أفضل لاعبي العالم في ضربات الرأس

ترشيحاتنا

نهائي الأهلي والزمالك بـ برج العرب.. خطاب بإغلاق استاد القاهرة شهرًا

فريدة الشوباشي: إحنا والجيش أبطال العبور وليس السادات

مفاجأة في استخدام الكلاب للكشف عن مصابي كورونا.. صور

القصة الكاملة .. تفاصيل إصابة نشوى مصطفى بفيروس كورونا

بتجاوز 12 ألف صوت| ترامب يتقدم على بايدن في جورجيا

راموس منفعلا على أشرف حكيمي: لا تصرخ مثل الفئران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتبعها فورا .. الصحة تقدم 9 نصائح هامة لمرضى السكر

6 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك؟

افحص نفسك .. 6 علامات غير متوقعة تشير للإصابة بمرض السكر