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منوعات

الشرطة البريطانية تتدخل لفض الحضور بحفلة عيد ميلاد .. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قامت الشرطة البريطانية بتفريق حفل عيد ميلاد في أحد شوارع ويست ميدلاندز ، بعد أن اكتشف ضابط شرطة وجود صخب تحت الأرض . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الشرطة البريطانية عثرت على مجموعات كبيرة من الشباب تدفق من مكان تحت الأرض و لكن في البداية لم يفهم من أين تأتي تلك المجموعات . 

تبع ضابط الشرطة مجموعات الشباب ، فعثر على جراج يستغله أحدهم لإقامة الحفلات به لأنه تحت الأرض و بعيد عن أنظار المواطنين و الشرطة . 

ألقى الضابط القبض على كل الحاضرين في المكان ، كما فرضت الشرطة غرامة مالية على صاحب المكان بسبب مخالفته للقوانين التي وضعتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا . 

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