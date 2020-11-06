الشرطة البريطانية تتدخل لفض الحضور بحفلة عيد ميلاد .. فيديو





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الشرطة البريطانية عثرت على مجموعات كبيرة من الشباب تدفق من مكان تحت الأرض و لكن في البداية لم يفهم من أين تأتي تلك المجموعات .





تبع ضابط الشرطة مجموعات الشباب ، فعثر على جراج يستغله أحدهم لإقامة الحفلات به لأنه تحت الأرض و بعيد عن أنظار المواطنين و الشرطة .





ألقى الضابط القبض على كل الحاضرين في المكان ، كما فرضت الشرطة غرامة مالية على صاحب المكان بسبب مخالفته للقوانين التي وضعتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا .

قامت الشرطة البريطانية بتفريق حفل عيد ميلاد في أحد شوارع ويست ميدلاندز ، بعد أن اكتشف ضابط شرطة وجود صخب تحت الأرض .