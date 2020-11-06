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أخبار العالم

بايدن يفعلها.. المرشح الديمقراطي يضمن النصاب المطلوب في المجمع الانتخابي بعد نتائج جورجيا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:53 ص
المرشح الديمقراطي
المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن
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أحمد محرم
كشفت مؤشرات أولية أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن تجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأصوات الانتخابية التي أحرزها حتى الآن بولاية جورجيا، ليفصل بينهما 917 صوتًا فقط حتى الآن لصالح بايدن، بعد فرز 99% من أصوات الولاية.

وبذلك، وبافتراض ثبات موقف الولاية لصالح بايدن، يصبح المرشح الديمقراطي ضامنًا الحصول على 280 صوتًا في المجمع الانتخابي، متجاوزًا النصاب المطلوب لفوز أي مرشح برئاسة البلاد، وهو 270 صوتًا.

وتعتبر ولاية جورجيا من الولايات الأربعة التي يحتاجها بايدن ليتمكن من الفوز في الانتخابات، حيث تمتلك جورجيا 16 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وأبدى عدد من النواب الجمهوريين دعمهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي تحدث فيها عن وقوع مخالفات في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية وأثارت جدلا واسعا.

وقال بايدن إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلي الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.

وفي كلمة مقتضبة، وقال المرشح الرئاسي الديمقراطي إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلى الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.

وناشد بايدن الجميع بالتزام الهدوء حتى اكتمال احتساب الأًصوات، مؤكدا على ضرورة احتساب كل صوت.

واقترب المرشح الديمقراطي من الفوز على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات متقاربة للغاية يتوقف الحسم فيها على هوامش ضئيلة جدا في بضع ولايات، بينما أقام الرئيس الجمهوري سلسلة دعاوى قضائية على أمل إبطاء خصمه.

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