أخبار السعودية اليوم: ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 336 ألفًا.. ضبط شخص استولى على 39 مليون ريال.. وتدمير مسيرة حوثية

تدمير مسيرة حوثية أُطلقت باتجاه السعودية

ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا بالسعودية إلى 336 ألفًا

السعودية: ضبط شخص صرف 39 مليون ريال بطريقة غير نظامية





أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 450 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 349 ألفًا و386 حالة، من بينها 7829 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (763) حالة حرجة، كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 474 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 336 ألفًا و68حالة.





وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 450 حالة منها 41 في المائة إناث، 59 في المائة ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11 في المائة، والبالغين 85 في المائة، وكبار السن 4 في المائة.





وارتفعت حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 5489 حالة، بعد تسجيل 18 حالة جديدة اليوم





وأعلنت الوزارة عن إجراء 59 ألفًا و317 فحصًا مخبريا جديدًا خلال الـ24 ساعة.





ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.





وجددت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).





بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، للرئيس البوليفي لويس البيرتو آرسي كاتا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.





وقال خادم الحرمين: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب بوليفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية تهنئة قال فيها: "يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات، أن أُعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب بوليفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".





أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية «نزاهة»، عن ضبط شخص استغل ثغرة في نظام إلكتروني، وصرف أكثر من 39 مليون ريال بطريقة غير نظامية.





وذكرت الهيئة، في بيان، أنها «تلقت بلاغًا من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتضمَّن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية من خلال إعادة استخدام أوامر صرف جرى صرفها خلال فترة سابقة وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة لأحد المواطنين».





وأضافت: «على الفور باشرت الهيئة إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها الدعم الممنوح، وتبين بعد التحقيقات استغلال أحد المواطنين ثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي لـ(هدف) وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكّنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها وقام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له».





وأشارت الهيئة إلى أنه «بلغ إجمالي ما حُوِّلَ 39806991 ريالًا خلال المدة بين 2018 و2020»، مبينة أنه «ظهر من خلال التحقيقات وجود ثغرة في النظام المستخدم من قبل إحدى الجهات الحكومية (إجراءات التحقيق تتطلب عدم الكشف عنها) اعترف بها المتهم، ويمكن من خلالها صرف مبالغ مالية».





وأكدت «نزاهة» أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، كما أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام به بحق المتجاوزين دون تهاون، مقدرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، مشيدة بكل من يتعاون معها من تلك الجهات، ووسائل الإعلام فيما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.





ونوهّت بتعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء «رؤية المملكة 2030». مثمنة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للهيئة في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.





أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.



