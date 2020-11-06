كلية خدمة اجتماعية حلوان تعلن عن فتح باب التقديم للمشاركة فى بطولات الشطرنج

اعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن فتح باب تسجيل الطلاب الراغبين فى المشاركة ببطولة الشطرنج المقامة فى مقر رعاية الشباب بمقر الكلية

وقد حددت الكلية يوم الاحد الموافق 8/11/2020 موعد لبداء تلقى طلبات الطلاب الراغبين فى المسابقة فى مقر النشاط الاجتماعى بكلية خدمة اجتماعية ويستمر اعمال التقديم حتى يوم الخميس الموافق 12/11/2020





وقد اشارت الكلية الى ان الطلاب الفائزين بالمسابقة سوف يصعد المشاركة فى مسابقة الشطرنج على مستوى الجامعة لتمثيل كلية الخدمة الاجتماعية .

اقرا ايضا :

كلية آداب القاهرة تعلن عدم استقبال الطلاب بدون ارتداء الكمامات

وتقام بطولات الشطرنج على مستوى الجامعة بين طلاب كليات الجامعة فى الفترة من 29/11/2020 الى 9/12/2020 ، وقد طلبت الكلية من الطلاب اتباع الاجراءات الاحترازية المعروفة والمتبعة من استخدام مطهرات اليدين وارتداء الكمامة .

وكان قد قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.

اقرا ايضا :

جامعة عين شمس تكرم أطباء العظام لجهودهم في مواجهة كورونا





وتهدف الأنشطة الطلابية إلى توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.