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أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. بايدن ينتزع النصر من ترامب في بنسلفانيا ويعزز ضمانات الفوز

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:07 م
دونالد ترامب وجو
دونالد ترامب وجو بايدن
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أحمد محرم
أظهرت مؤشرات أولية تقدم المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ في ولاية بنسلفانيا، بفارق 5587  صوتًا لصالح بايدن بعد فرز 95% من أصوات الولاية.

وبذلك، وبافتراض ثبات موقف الولاية لصالح بايدن، يصبح المرشح الديمقراطي ضامنًا الحصول على 300 صوت في المجمع الانتخابي، متجاوزًا النصاب المطلوب لفوز أي مرشح برئاسة البلاد، وهو 270 صوتًا.

وتعتبر ولاية بنسلفانيا من الولايات الأربعة التي يحتاجها بايدن ليتمكن من الفوز في الانتخابات، حيث تمتلك 20 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وأبدى عدد من النواب الجمهوريين دعمهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي تحدث فيها عن وقوع مخالفات في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية وأثارت جدلا واسعا.

وقال بايدن إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلي الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.

وفي كلمة مقتضبة، قال المرشح الرئاسي الديمقراطي إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلى الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.

وناشد بايدن الجميع بالتزام الهدوء حتى اكتمال احتساب الأًصوات، مؤكدا ضرورة احتساب كل صوت.

واقترب المرشح الديمقراطي من الفوز على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات متقاربة للغاية يتوقف الحسم فيها على هوامش ضئيلة جدا في بضع ولايات، بينما أقام الرئيس الجمهوري سلسلة دعاوى قضائية على أمل إبطاء خصمه.

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