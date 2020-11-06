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أخبار العالم

ولاية جورجيا تعلن إعادة فرز الأصوات وسط تقارب كبير بين ترامب وبايدن

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:55 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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قسم الخارجي
أكد براد رافنسبرجر وزير خارجية ولاية جورجيا احتمالية إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الولاية،  في ظل نتائج متقاربة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال المسؤول عن ولاية جورجيا للصحفين إنه سيكون إعادة فرز للإصوات في الولاية، بسبب تقارب الأصوات بين ترامب وبايدن.

وأوضح أنهم يتوقعون إنهاء عملية فرز أصوات الولاية الليلة وأن الأصوات المتبقية لا تتجاوز 4169 صوتا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرشح الديمقراطي بايدن يتفوق على ترامب في ولاية جوريجا بنحو 1579 صوتا فقط.

كانت حملة ترامب الانتخابية رفعت دعوى قضائية ضد لجنة انتخابات في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، متهمة إياها بمنع مراقبي الحزب الجمهوري من حضور عملية فرز الأصوات.

وذكرت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري في بيان لها أن  الانتخابات لم تنته بعد، وذلك بعد تقدم منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، المرشح الديمقراطي جو بايدن في عدد من الولايات الحاسمة.

وقالت حملة ترامب في بيانها إن التوقعات الخاطئة بشأن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، مبنية على عدد من النتائج في 4 ولايات لم تحسم بعد. 

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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