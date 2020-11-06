التضامن فى أسبوع.. افتتاحات .. إجراءات .. وتعزيز التعاون في جهود الإغاثة ومواجهة الأزمات

وزيرة التضامن الاجتماعى:

التيسير على المواطنين مع بدء صرف المعاشات من بنك ناصر الاجتماعى

دعم جهود الهلال الأحمر المصري في مساعدة الأشقاء الأفارقة بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

تقديم المساعدة لسيدة تعمل على دراجة لتوصيل الطلبات بالإسكندرية

ملف الحماية الاجتماعية يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية

ننتهج أسلوبًا علميا ونعتمد علي خرائط الفقر المعتمدة في توجيه برامجنا

الميكنة أهم ما يميز برامج الحماية الاجتماعية

رفع كفاءة منزل سيدة بالمنوفية تعول ثلاثة أبناء من ذوي الاحتياجات

الاتجار فى البشر جريمة عابرة للحدود..ومصر من أكثر الدول نجاحًا فى مواجهتها

برامج الحماية الاجتماعية تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين





نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية ، تمثل فى افتتاح أول دار إيواء لضحايا جريمة الاتجار بالبشر في مصر، وإصدار توجيهات لفريق التدخل السريع لمساعدة المواطنين، وأنشطة

متعددة نستعرضها فى التقرير التالى:





إجراءات بنك ناصر لصرف المعاشات





وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتطبيق حزمة اجراءات للتيسير على المواطنين مع بدء صرف معاشات شهر نوفمبر من مختلف فروح بنك ناصر.





أعلن محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي بأنه بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك يبدأ تطبيق حزمة من الإجراءات للتيسير على المواطنين مع بدء صرف المعاشات الخاصة بشهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الاخرى المنتشرة على مستوى المحافظات، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أي ماكينة صراف آلى تخص البنوك الاخرى وفقًا لتعليمات البنك المركزي.





وأضاف عشماوى أنه تم إتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية، وذلك حرصا علي سلامة العملاء من أصحاب المعاشات، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير علي المواطنين خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات .





وأوضح نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أنه تم إصدار توجيهات وتعليمات إلي جميع مديري وموظفي الفروع بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك ،وذلك حرصًا من البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم، مناشدًا العملاء فى الوقت ذاته بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي او الفروع والالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات كذلك الإلتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح إلي الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومي الأحد والأثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3و4 نوفمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلي من 2000جنيه يومي الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.





إنقاذ طفل معاق بلا مأوى من الإسكندرية





وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع طفل معاق في احد شوارع مدينة الاسكندرية.





وعلي الفور تحرك الفريق وتبين أن الطفل يدعي أ.م يبلغ من العمر ١٧ عاما يعاني من تأخر عقلي ودائم الهروب من المنزل بسبب تعدي الاب عليه وعدم قدرته على الانفاق، وبالتنسيق مع الفريق المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية تم توفير رعاية تناسب حالته العقلية.





وتم اصطحاب الطفل بعد الكشف الطبي عليه للتأكد من حالته الصحية، حيث تم إيداعه بدار الفرحة وجاري التواصل مع الأسرة وتأهيلها تمهيدا لعودته لهم.





دمج فتاة وطفلتين داخل أسرهم في بني سويف والمنيا





وبناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قام فريق اطفال وكبار بلا مأوي بالتعامل مع فتاة وطفلتين بلا مأوى في بني سويف والمنيا.





وتبين أن الفتاة تدعى أ.ج وتبلغ من العمر 20 عاما وتركت المنزل بسبب خلافات أسرية فضلا عن زواجها وتركها للمنزل.





وقام الفريق بالتواصل مع زوج اختها ووالدها وتم عمل جلسة فردية معها وجلسة جماعية مع الاب والاخت وتم التأكيد علي الاب بحسن رعايتها وتم إعادتها للاسرة بعد اتخاذ كافة الاجراءات مع الجهات المعنية .





وبالتزامن، نجح الفريق في دمج طفلتين (ج.ع) 5 سنوات وح.ع 3 سنوات ( اخوات ) بمحافظة المنيا داخل اسرهم متواجدتين امام مستشفي النيل بملوي، حيث تم التواصل مع الاب ومعه شهادات ميلاد الاطفال وأفاد بأنه فقد ابنتيه أثناء عمله في التسول بالشارع وتم اعادة الطفلتين للاب واتخاذ كافة الاجراءات مع الجهات المعنية.





اعتماد موازنة عطاء





عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، وذلك للنظر في التغيرات التى طرأت على أعضاء مجلس الإدارة واعتماد الموازنة الخاصة بمصروفات الصندوق حتى 31/12/2020.





وترأس الجمعية عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ومراقبى الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بمقر بنك ناصر الإجتماعي.





وصرح عماد راغب بأن الاجتماع شهد اعتماد زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة من سبعة أعضاء إلي تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة علي أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين، وأن يراعى نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، وأن تمثل الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بعضوين في مجلس إدارة الشركة، حيث يعتبر صندوق "عطاء" صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق تشريعات سوق المال ، وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار، وأغلبهم من المستقلين.





وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه في ظل الظروف الحالية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا تم اعتماد تفعيل نظام مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس إدارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الحديثة (الهاتفية أو المرئية)، كما تم تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة وذلك لاعتماد عقد اجتماعات الجمعية العامة خارج مقر الشركة.





وأوضح أن الصندوق انطلق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه.





كما يساهم بنك ناصر المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بدعم موارد الصندوق بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.





تعزيز التعاون مع الصليب والهلال الأحمر





استقبلت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، الدكتور حسام الشرقاوي المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، حيث تناول اللقاء استعراض مختلف جهود جمعية الهلال الأحمر المصري ودورها في الإغاثة والتعامل مع الأزمات والكوارث ومشاركة جهود الدولة في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.





كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في دعم جهود الإغاثة والتعامل مع الأزمات، فضلا عن تعزيز العمل على تبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين في البرامج التدريبية المختلفة.





جاء ذلك في حضور رانيا أحمد، نائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الأحمر والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري.





وفي بداية اللقاء، رحبت نيفين القباج بالمدير للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشيدة بالدور الذي يلعبه الاتحاد في التعامل مع الأزمات في مختلف أنحاء العالم وكذلك دعم قدرات الجمعيات الوطنية.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمعية الهلال الأحمر المصري حققت طفرة كبيرة في مجالات الإغاثة والتعامل مع الأزمات والكوارث خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أهمية تقديم الدعم اللازم لتطوير دور جمعية الهلال الأحمر المصري كي تكون رائدة في العمل الإنساني وتحقيق استجابة سريعة وفعالة في أوقات الأزمات.





واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي دور الهلال الأحمر في التعامل مع تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الجمعية قدمت مواد غذائية لما يقرب من 1800 أسرة متضررة من تداعيات الجائحة في 6 محافظات، فضلا عن تقديم النصائح التوعوية والصحية من أجل الحد من خطر انتشار الوباء وكيفية اتباع الاجراءات الصحية السليمة من خلال القنوات والمنصات المختلفة.





وأكدت القباج أهمية تطوير منظومة الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري بهدف استمرار متابعة تداعيات الأزمات المختلفة التي تتعامل معها الجمعية وتحقيق النتائج المرجوة، مشيرة أيضا إلى ضرورة زيادة دور المتطوعين من الجمعيات الأهلية في جهود جمعية الهلال الأحمر المصري.





وتطرقت نيفين القباج إلى أهمية تعزيز دور الهلال الأحمر المصري في تقديم خدمات ذات نهج شامل لمساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين تعمل الوزارة على تقديم الخدمات لهم عبر مختلف البرامج والمبادرات.





وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تطلعها لتوسيع دور الهلال الأحمر المصري ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بل إلى الأشقاء في مختلف الدول الإفريقية من خلال الشراكة الوثيقة والتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.





كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لدعم جهود الهلال الأحمر المصري في حملات التبرع بالدم على مستوى الجمهورية بالشراكة مع الاتحاد الدولي.





استعرض حسام الشرقاوي دور الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مواجهة الأزمات والكوارث في الدول التي تعاني من الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية أو تواجه صعوبات وأزمات طارئة، كما استعرض دور الاتحاد الدولي في تبادل الخبرات ودعم قدرات الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مختلف دول العالم.





وأشاد رئيس الاتحاد الدولي بدور جمعية الهلال الأحمر المصري، مؤكدا أنها حققت طفرة كبيرة في مختلف المجالات سواء من خلال التعامل مع الأزمات والكوارث أو المشاركة المجتمعية.





وأوضح أن جمعية الهلال الأحمر المصري لها تاريخ طويل من العمل المشرف في دعم جهود الدولة في أعمال الإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث، فضلا عن مشاركتها في دعم جهود التنمية المختلفة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.





قال الدكتور رامي الناظر ،المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن الجمعية تقدم جهودا كبيرة في مختلف مجالات الإغاثة والتعامل مع مختلف الأزمات، مشيرا إلى أن قوافل الإغاثة ستقوم بتوفير الخدمات الطبية والاحتياجات الإنسانية في المناطق الأكثر احتياجا، كجزء من المسئولية الإنسانية والرسالة التي يعمل الهلال الأحمر المصري على ايصالها للفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى أهمية الدور المحوري الذي يقوم به متطوعو الهلال الأحمر المصري في مختلف محافظات الجمهورية وكونه حجر الزاوية الذي يرتكز عليه الهلال الأحمر المصري في عمله الإنساني.





وفي ختام اللقاء، منحت وزيرة التضامن الاجتماعي السيد الدكتور حسام الشرقاوي ميدالية الهلال الاحمر المصري تقديرا لدور وجهود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر في اعمال الاغاثة ومواجهة الأزمات.





المساعدة لسيدة تعمل على دراجة لتوصيل الطلبات





وبناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توجه فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لفحص حالة سهى عيد عبد الحميد عبدالله ٤٠ عاما، مطلقة وتعول طفلتين، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة كفاحها وتحديها للظروف الصعبة التي تمر بها.





وبفحص الحالة، تبين أن سهى تقيم مع ابنتيها في شقة صغيرة بإيجار شهري ٤٥٠ جنيها بالإسكندرية ، وتحصل هي ووالدتها وشقيقتها على معاش تأميني عن والدها وتعمل على دراجة توصيل الطلبات للمنازل، كما تقوم والدتها بمساعدتها على المعيشة.





وقام فريق التدخل السريع بتسليمها ٢ بطانية وكراتين مواد غذائية، كما عرض عليها الفريق الحصول على مشروع من الأسر المنتجة، حيث انها تعمل بالخياطة، إلا أنها رفضت نظرا لإصابتها بضعف في البصر، وقام الفريق بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتحمل نفقة ايجار شقتها لمدة عام .





كما قام الفريق باتخاذ إجراءات توقيع الكشف الطبي تمهيدا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لها، فضلا عن عمل بحث يقدم لمؤسسة التكافل الاجتماعي لصرف مساعدة لها لمدة عام لحين استكمال اجراءات تقديم دعم نقدي لها من الوزارة.





اجتماع مع وزير العدل





اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، بكل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمقر ديوان عام وزارة العدل.





وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، ووضع الأحكام القانونية الكفيلة بإنهاء التفسيرات المتعددة لنصوص القانون، وعلاج المستجدات التي يفرزها الواقع العملي، وحوكمة الحسابات التأمينية من أجل الحفاظ على أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات.





الحماية الاجتماعية





أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعد قصة داخل كل بيت مصري ، فالوزارة تعمل علي الأطفال،والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام والمسنين وأصحاب المعاشات، مشيرة الي أن الوزارة تعمل علي الإنسان.





وأضافت وزيرة التضامن، خلال مشاركتها في ندوة "الحماية الاجتماعية والتحديات الراهنة" والتي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن ملف الحماية الاجتماعية يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.





واوضحت نيفين القباج أن هناك توجها للوزارة يتمثل في العمل علي التمكين الاقتصادي، والعمل علي الحماية الاجتماعية من منظور الاستثمار في البشر، مشددة علي أن ملف الحماية الاجتماعية يحظي باهتمام كبير من قبل الدولة، وتخطت موازنته الـ٣٠٠ مليار جنيه من موازنة الدولة.





وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الوزارة تنتهج نهجًا علميا في الحماية الاجتماعية، حيث اعتمدت علي خرائط الفقر المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل توجيه البرامج لتلك القري الأكثر احتياجا، موضحة ان برامج الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة بمشاركة عدد من الوزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة.





وأكدت نيفين القباج أن برنامج الدعم النقدي الذي تنفذه الوزارة مشروطا، ويوجه للأسر الأكثر هشاشة ويستهدف إحداث حراك للأسر التي تحت خط الفقر كي تشعر أن هناك تغييرا تنمويًا واقتصاديًا طرأ عليها، كمان أن برنامج الدعم النقدي المشروط يحقق التعليم للأبناء، كما أنه يوفر الرعاية الصحية للأمهات.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أهم ما يميز برامج الحماية الاجتماعية الميكنة، حيث لا توجد متابعة وحوكمة دون ميكنة وهو ما يميز برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، مشيرة إلي أن هناك تنسيقا بين الجهود الحكومية والمجتمع المدني في عدد من البرامج والمشاريع وهو ما يحقق أهدافًا مهمة.





وأوضحت أن الاستثمار في البشر يمثل أولوية هامة للقيادة السياسية، ونتائج هذا الاستثمار ستظهر مستقبلًا ،كما أنه يوفر هدرًا للموارد.





رفع كفاءة منزل سيدة بالمنوفية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية ببحث حالة سيدة من مركز الشهداء بالمدينة، أفنت حياتها من أجل خدمة 3 من أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة أكبرهم 40 عاما وأصغرهم 27 عاما.





وتبين أن السيدة روحية محروس تقيم مع أبنائها الثلاثة في منزل من الطوب اللبن، حيث وجهت الوزيرة بدراسة حالة المنزل ، بالإضافة إلي التنسيق مع مؤسسة "صناع الحياة" لرفع كفاءة المسكن.





كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية بصرف مساعدات مالية للسيدة وأبنائها ، بالإضافة إلي بحث تنفيذ مشروع للأسرة لمساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة.





وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت قصة كفاح السيدة روحية محروس التي تبلغ من العمر 70 عاما ، وتقيم بقرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ولديها ثلاثة أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة تعمل على رعايتهم بمفردها.





أول دار إيواء لضحايا جريمة الاتجار بالبشر





شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المؤتمر الصحفي لإفتتاح أول دار إيواء لضحايا جريمة الاتجار بالبشر في مصر، وذلك بحضور السيدة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفير سيفن أولينج سفير الدنمارك في القاهرة ،والسيد لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والدكتور أحمد محمد فتحي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري بالقليوبية.





وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن إفتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر تعد الأولى من نوعها في مصر في مواجهة هذه الجريمة التي أخذت أشكالا مختلفة وأساليب متعددة، مشيرة إلى أن الاتجار فى البشر فى السابق كان يمارس لأغراض العبودية والاسترقاق وكانت تمارس بحرية ودون قيود حتى ظهور الأديان السماوية والنظم والقوانين الحديثة التي حاربتها ووضعتها في إطار الجرائم التي يعاقب عليها القانون.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المجتمع الدولي شهد في الآونة الأخيرة ظواهر وجرائم خطيرة لم تعرف لها الإنسانية مثيلا،وتنوعت هذه الظواهر من حيث الطرق والأساليب،فهذه الجريمة بدأت تتخذ أشكالا أكثر تطورا وأساليب أكثر تنوعا تتضمن كافة صور الاستغلال والقسوة والاستعباد وامتهان كافة حقوق الانسان من أجل تحقيق مكاسب مادية.





وأوضحت نيفين القباج أن هذه الجريمة التى يواجهها العالم تستهدف الفئات التى تعانى من الفقر والبطالة ، مشددة على أنها جريمة عابرة للحدود الوطنية والإقليمية، وبالرغم من الجهود المبذولة في إطار القوانين القائمة وفقا للاتفاقيات الدولية في هذا المجال إلا أن مكافحة هذه الجريمة يعد الأصعب على الإطلاق.





وأكدت نيفين القباج أن مصر تعد من الدول الأكثر نجاحا في مكافحة هذه الجريمة عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية،حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة التي لا تعرف انسانية أو رحمة.





مساعدات عينية ونقدية لمواطن





وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بفحص الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن أحد المواطنين والذي يشكو فيه من ضيق الحال وتركه منزله منذ ثلاثة أيام بسبب عدم قدرته علي تلبية احتياجات أسرته.





وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع إلى عنوان المواطن الذى يقيم فى منطقة فيصل بالجيزة،حيث تبين إنه يدعى مهاب ع.ح ،ويبلغ 36 عاما ، وكان يعمل بائعًا في إحدى المحال التجارية وترك عمله منذ أربعة أشهر بسبب مرض والده بجلطة في القلب، كما أنه متزوج منذ تسع سنوات ولديه طفلان ويعول أيضا ابن زوجته من ذوي الاحتياجات الخاصة ويبلغ من العمر 25عاما، ويحصل علي معاش تكافل.





كما تبين لفريق التدخل السريع أن الأسرة تعيش في شقة بإيجار شهري يبلغ 400 جنيه، ويحتاج مهاب فرصة عمل وتجديد بطاقته الشخصية لانتهائها في 2018، فضلا عن طلبه استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة لوالده حتي يتمكن من إجراء تركيب دعامة بالقلب ، وكارت الخدمات المتكاملة لابن زوجته.





وقام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لإجراء بحث اجتماعي للأسرة لتقديم مساعدات عينية ومساعدة نقدية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالجيزة.





كما تم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لتسهيل استخراج قرار العلاج علي نفقة الدولة لوالده وصرف علاج شهري لابن زوجته، وكذلك تجديد بطاقة الرقم القومي، فضلا عن التنسيق مع الإدارة العامة للتأهيل بالوزارة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة،وبحث مدي استحقاق الزوجة لمعاش تكافل.





تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان





افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أمس الخميس المرحلة الأولي من أعمال تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان ، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمدير التنفيذي للمؤسسة.





وتستوعب مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان ١٠٠ فتاة، وتبلغ نسبة إشغالها الفعلية ١٠٠٪؜، حيث تقبل الفتيات من ٨ سنوات إلي ١٨ عامًا ، ويشترط أن يكون للابنة ولي أمر مسئول عن تسليمها واستلامها من المؤسسة في الإجازات والعطلات الرسمية.





وقامت وزيرة التضامن خلال افتتاح أعمال تطوير المرحلة الاولي بتفقد المؤسسة واستعراض السعة الاستيعابية ،كما تفقدت معرض منتجات أبناء المؤسسة، وشهدت أيضا فيلما تسجيليا عن مراحل تطوير المؤسسة بالاضافة إلى عرض فني قدمته فتيات المؤسسة، كما قدم اللواء عبد الحكيم حمودة درع المؤسسة للوزيرة تقديرا لجهودها في تطوير مؤسسات الرعاية.





وأشادت نيفين القباج بالمجهود الكبير الذي تبذله المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وأعمال التطوير التي تجريها في مؤسسات الرعاية للأبناء من ذوي الإعاقة الذهنية.





الجدير بالذكر أن مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان تستقبل الفتيات ممن يقعن في قصور ذهني بسيط او متوسط او شديد او بالغ الشدة، وتجري عليهن كشف طبي ظاهري يوضح الإصابات قبل الدخول، كما تقدم لهم الرعاية الكاملة.



