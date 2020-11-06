الأسرع على الإطلاق.. شاومى تعمل على إصدار هاتف بسرعة شحن 200 واط

كشفت تقارير عن أن شركة شاومى الصينية تعمل على إصدار هاتف ذكى بسرعة شحن خارقة تصل إلى 200 واط، حيث من المقرر أن يكون أقوى هاتف بسرعة شحن فى العالم، مما سيحدث ثورة في الهواتف ذات الشحن السريع.





وبحسب موقع Android Central فإن هاتف شاومى القادم سيتفوق على هاتف Mi 10 Ultra الذى يعمل بسرعة شحن 120 واط، والذى يتمتع بأقوى هاتف بسرعة شحن موجودة فى أى هاتف ذكى، والذى يأتى ببطارية 4500 مللى أمبير، تشحن بنسبة 100 % فى 23 دقيقة.









ومن المقرر أن يصدر هاتف شاومى الجديد ذات سرعة الشحن الخارقة فى العام القادم، حيث سيستطيع شحن البطارية بشكل كامل فى 15 دقيقة، حيث تعتبر أغلب هواتف شاومى ذات الفئة الرائدة تتمتع بمعدل سرعة شحن حوالى 100 واط.





ومؤخرا، أعلنت الشركة عن إطلاقها هاتف جديد قريبا، يعمل بسرعة الشحن اللاسلكى بقدرة 80 واط ، حيث يستطيع الهاتف شحن بطارية سعة 4500 مللى أمبير ، بنسبة 50% فى 8 دقائق فقط .





كما كشفت الشركة عن شاحن جديد بقدرة 20 واط، وبمنفذ شحن من نوع USB-C ، للتوافق مع هواتف آيفون 12 ، والتى تم الإعلان عنها منذ أسابيع قليلة بدون إصدار شواحن أو سماعات معها، وسيصدر معها فقط كابل من نوع Lightning بمنفذ USB-C ، الأمر الذى سبب نوعا من الاضطراب خاصة للمستخدمين الجدد.





وتتجه الشركة إلى إطلاق هاتف منافس لهاتف Mi MIX 3 السابق، كما تعتزم الشركة خلال الفترة القادمة التركيز على الهواتف القابلة للطى بكاميرات تحت الشاشة، وبدقة كاميرا تصل ل 108 ميجابيكسل، مع أحدث معالج من معالجات Qualcomm Snapdragon .