هل تستفيد مصر؟ تعرف على تأثير الانتخابات الأمريكية على سوق النفط

احتدمت الانتخابات الأمريكية ، وزاد الصراع مع المرحلة النهائية من الانتخاب، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن جو بايدن المرشح الديمقراطى تقدم فى ولاية بنسلفانيا على دونالد ترامب، ولو فاز بها سيصبح رئيسا منتخبا، مشيرة إلى أن تقدم بايدن فى الولاية يأتى من تزايد ثقة الديمقراطيين بأنه سيفوز ببنسلفانيا وبالرئاسة.





وعلى خط موازي، فإن عالم المال والأعمال تأثر بشدة، ومترقب لدرجة كبيرة لنتيجة تلك الانتخابات، حيث سيكون لكل نتيجة مردود مختلف على الأسواق والأسعار، وخلال السطور التالية نستعرض رأي الخبراء في تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية على سوق و أسعار النفط





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حيث توقع الخبراء أن تمر سوق النفط بتقلبات حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي تشهد منافسة قوية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وذلك تزامنا مع إجراءات الحجر الصحي التي تتم في ظل أزمة كورونا وأيضا مراجعة اتفاق "أوبك+" الذي يلعب دورا أكثر أهمية لأسعار النفط على المدى الطويل.





وعزا خبراء النفط هذا التقلب في أسعار النفط للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتوقعوا استمرار التذبذب حتى صدور النتائج النهائية الرسمية لتلك الانتخابات، حيث يجري حاليا تداول سعر برميل " برنت " فوق الحاجز النفسي 40 دولارا للبرميل، لكن أسعار النفط غيرت اتجاهها عدة مرات خلال تعاملات الأيام الأخيرة.





فيما ألمح خبراء النفط المحليين إلى أن الانتخابات ستؤدي لتراجع أسعار النفط عالميا ولو بشكل طفيف، الأمر الذي يكون مردوده في صالح الاقتصاد المصري حيث لازلنا نعوض فارق الاستهلاك عن الإنتاج المحلي بالاستيراد، الأمر الذي يعني توفير في حجم النفقات من العملة الصعبة.





وتراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة خلال تعاملات أمس، متأثرة بزيادة مطردة في إصابات فيروس كورونا في أوروبا، وعدم حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية حتى الآن، حيث هبط خام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.7% ليتحدد سعر التسوية عند 40.93 دولار للبرميل، فيما هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.9% ليغلق على 38.79 دولار.