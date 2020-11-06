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أخبار العالم

انتصار جديد للديمقراطيين في مجلس الشيوخ

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:17 م
الديمقراطي مارك كيلي
الديمقراطي مارك كيلي يفوز بمقعد مجلس الشيوخ عن أريزونا
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قسم الخارجي
فاز المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أريزونا مارك كيلي، محققا انتصارا  ديمقراطيا جديدا على الحزب الجمهوري.

وانتزع رائد الفضاء السابق مارك كيلي من الجمهوريين مقعد ولاية أريزونا الذي كان يسيطر عليه الراحل جون ماكين.

ويتواصل الصراع بين الديمقراطيين والجمهورينحول مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي، وسط انتخابات تحتدم فيها المنافسة بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

ويهيمن الجمهوريون حاليا على مجلس الشيوخ الأمريكي، بينما يتطلع مرشحو الحزب الديمقراطي لسلب حزب الرئيس دونالد ترامب أغلبيته في المجلس.

وتضمن كل ولاية أمريكية من خلال الانتخابات مقعدان في مجلس الشيوخ الأمريكي البالغ أعضائه 100 عضو، حيث يختار الأمريكيون من يمثلهم في مجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن اختيارهم مرشحهم لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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