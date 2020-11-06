مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل بفنطاس في سوهاج

لقي طفل مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل فنطاس "صرف صحي"، أثناء لهوه أمام منزله بمنطقة حي راشد بمحافظة سوهاج.





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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بمصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل فنطاس "صرف صحي" بمنطقة حي راشد بدائرة القسم.





وبالانتقال والفحص تبين مصرع "محمد. ن"، 6 سنوات، أسفل عجلات سيارة نقل بفنطاس "صرف صحي" ملك أحد المواطنين.





تم التحفظ على السيارة وقائدها، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.