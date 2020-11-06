ألف رحمة ونور عليك يا صاحبي .. محمد عادل إمام يحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي

أحيا الفنان محمد عادل إمام، الذكرى الأولى لرحيل الفنان هيثم أحمد زكي.
ونشر محمد إمام، صورة قديمة له مع الراحل، وعلق عليها "الف رحمة و نور عليك يا صاحبي أنت وأسرتك وكل حبايبنا اللي عندك.. الفاتحة لكل الغاليين اللي سابونا".
وشارك محمد إمام في بطولة فيلم " لص بغداد"، مع كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، واقتربت إيراداته من 10 ملايين جنيه في أقل من أسبوع.