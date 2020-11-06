خاص | حارس الإنتاج الحربي يرحب بالانضمام للإسماعيلي بدون شروط

أكد عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربي، إنه تلقى عرضًا من إدارة النادي الإسماعيلي، لضمه خلال فترة الإنتقالات الجارية، وذلك لتدعيم حراسة مرمى الدراويش بداية من الموسم القادم.





وقال "عامر عامر" في تصريح خاص ل "صدى البلد" تلقيت عروضًا كثيرة، ولكن رحبت بالإسماعيلي، خاصة بسبب حالة الحب والاستقبال من جماهير الإسماعيلي خلال الأيام الماضية، كان حافزا قويا للانضمام إلى كيان كبير الذي يمتلك قاعدة جماهيرية تعشق كرة القدم.





وأضاف "حارس مرمى الإنتاج الحربي" لم أوقع بشكل رسمي حتى الآن للإسماعيلي وبالتأكيد وافقت بدون أي شروط.





واختتم "عامر عامر" تصريحاته أحترم إدارة الإنتاج الحربي، وتحت أمر الإدارة في أي قرار.



