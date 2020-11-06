فيلادلفيا: فرز جميع الأصوات قد يستغرق أيامًا

أعلنت لجنة الانتخابات في مدينة فيلادلفيا بولاية بسلفانيا الأمريكية أن هناك ما يقرب من 40 ألف بطاقة اقتراع متبقية لم يتم فرزها.





وأوضحت ليزا ديلي رئيسة مفوضية مدينة فيلاديفيا أن الفرز النهائي للأصوات قد يستغرق عدة أيام، في ظل وجود بطاقات تطلب مراجعة منها بطاقات اقتراع عسكري وبطاقات للأمريكيين في الخارج.





ودعى المسؤولون في مدينة فيلادلفيا الأمريكيين إلى الصبر، وتجاهل الضوضاء المصاحبة للعملية الانتخابية.





كانت حملة ترامب الانتخابية رفعت دعوى قضائية ضد لجنة انتخابات في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، متهمة إياها بمنع مراقبي الحزب الجمهوري من حضور عملية فرز الأصوات.





وذكرت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري في بيان لها أن الانتخابات لم تنته بعد، وذلك بعد تقدم منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، المرشح الديمقراطي جو بايدن في عدد من الولايات الحاسمة.





وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.



