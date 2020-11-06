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حوادث

الميراث القاتل.. مصرع شقيقين وإصابة والدتهما فى مشاجرة مع أبناء عمهم بالدقهلية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:28 م
مشاجرة - ارشيفية
مشاجرة - ارشيفية
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همت الحسينى
لقى شقيقان مصرعهما فيما أصيبت والدتهما بإصابات خطيرة اليوم الجمعة فى مشاجرة مع عمهم وأبناء عمهم فى خلاف ميراث على قطعة ارض بقرية ديو الوسطى التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من أهالي قرية ديو  الوسطى التابعة للمركز بوجود مشاجرة بين أفراد عائلة ووجود  وفيات وإصابات.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين وجود جثتين لشخص يدعى حسين السيد محمود 43  عاما وشقيقته إيمان 42 عاما  واصابة والدتهما بإصابات خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين المركزى وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تيين أن أطراف المشاجرة أبناء عمومة وأن سبب الخلاف بينهم نزاع على تملك قطعة أرض بدون أوراق وكل فترة تتجدد تلك الخلافات والاعتداءات فيما بينهم ويوم الواقعة نزل الشقيقان ووالدتهما الأرض إلا أنهم فوجئوا بعمهم وأولاد عمهم يعتدون عليهم بالضرب بآلات حادة مما أدى إلى وفاة الشقيقين وإصابة والدتهما وهروب عمهم وأبنائه.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيما يكثف ضباط المباحث من جهودهم لسرعة ضبط المتهمين وانتشرت العناصر الأمنية في القرية لمنع تجدد الاشتباكات.

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