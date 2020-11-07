بـ 10 لغات.. واتساب يتيح خدمة غير مسبوقة لـ 400 مليون مستخدم فقط.. تعرف عليها

، لمستخدميها في الهند، اليوم الجمعة، والمعروفة باسم "مدفوعات واتساب" ، أو WhatsApp payments ، والتي بدأت في اختبارها في أوائل عام 2018، مع مليون مستخدم بالدولة الآسيوية في خطوة لتوسيع الميزة ، لتشمل المزيد من المستخدمين في ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم. أطلقت منصة واتساب WhatsApp ، خدمة جديدة غير مسبوقة





وقالت المنصة المملوكة لشركة فيسبوك: "إنها طرحت خدمة المدفوعات الجديدة بـ 10 لغات إقليمية هندية، في أحدث إصدار ثابت من تطبيق واتساب ، على نظام التشغيل أندرويد و iOS ".









ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، وهي الهيئة التي تشغل البنية التحتية للمدفوعات الشعبية UPI، أنها قد منحت الموافقة لشركة واتساب لطرح المدفوعات التي تدعم UPI في البلاد.





ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، قالت شركة NPCI :"إن خدمة واتساب جمعت أكثر من 400 مليون مستخدم في الهند، يمكنها توسيع المدفوعات لمستخدميها "بطريقة متدرجة"، حيث يمكنها فقط طرح خدمة المدفوعات إلى 20 مليون مستخدم ويجب أن تعمل مع العديد من المستخدمين".





وباستخدام ميزة المدفوعات الجديدة من واتساب سيكون بمقدور المستخدمين في الهند، بدء من الجمعة، استخدام ميزة إرسال الأموال واستلامها عبر دردشة التطبيق.





وتعمل واتساب مع خمسة بنوك رائدة في الهند وهي: ICICI Bank و HDFC Bank و Axis Bank و State Bank of India و Jio Payments Bank





الجدير بالذكر أن ميزة مدفوعات واتساب الجديدة واجهت بعض الصعوبات في الهند خلال الآوانة الأخيرة، ولكنها تمكنت من إطلاقها بعد أن تلقت الموافقة من لجنة المدفوعات الوطنية في الهند لتشغيل خدمة الدفع الخاصة بها باستخدام واجهة المدفوعات الموحدة المعروفة باسم (UPI).