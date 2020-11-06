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محمود عبد المغني: كنت بطبخ في فترة كورونا.. ونجله يقاطعه: ماما بتطبخ أحسن

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:18 م
محمود عبد المغني
محمود عبد المغني وأسرته
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حمزة شعيب
حل الفنان محمود عبد المغني برفقة أسرته، ضيوفًا على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، للحديث عن أسرته ومشواره الفني وأعماله القادمة.

وقال عبد المغني، إنه ظل في المنزل برفقة أسرته خلال فترة تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أنه كان يطبخ بنفسه، ليقاطعه نجله على الهواء:" ماما بتطبخ أحسن لكن أفضل شيء يقدمه أبي هو المحشي".

وأشار عبد المغني إلى أنه كان متخوفا من فكرة عودة الطلاب للدارسة بالمدارس خوفا من فيروس كورونا.

يعرض لـ محمود عبد المغنى، حاليًا مسلسل "خيط حرير"، وهو من بطولة مى عز الدين، ومى سليم، وسوسن بدر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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