تتبقى لمسات بسيطة| الإسماعيلي يتعاقد مع حارس الإنتاج الحربي

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن نادي الدراويش أتم صفقة التعاقد مع عامر عامر، حارس نادي الإنتاج الحربي.





وقال علاء وحيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "عامر عامر حارس كبير ، وبالفعل أنهينا التفاوض معه ، وتتبقى اللمسات الأخيرة؛ من أجل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".





واختتم تصريحاته: "عامر عامر نشر عن انتقاله إلى ناد كبير، ووضع قلوبا صفراء؛ في إشارة للإنتقال إلى الإسماعيلي ، وهذا شعور جيد منه".



