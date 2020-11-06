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قصواء الخلالي تشيد بجهود سلطان القاسمي: يستحق لقب راعي الثقافة العربية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بجهود الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، في دعم الثقافة في الوطن العربي، مؤكدة أنه يستحق لقب راعي الثقافة العربية.

وأضافت الخلال في برنامجها «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten» أنه لا ينسى أحد جهود الشيخ سلطان القاسمي في إعادة إعمار المجمع العلمي المصري بعد حريقه، والذي أهدى لمكتبة المجمع العلمي مجموعة كبيرة نادرة من المخطوطات الأصلية والمجلدات والكتب والموسوعات النادرة والخرائط التي يزيد عدد عناوينها على 4000 عنوان من المقتنيات الشخصية النادرة والنفيسة.

ومن جهته، أكد أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية "قصواء الخلالي" أن الشيخ سلطان لا يذكر مصر إلا بكل خير وحب وتقدير، معتبرا "القاسمي" راعي الثقافي العربية؛ لما له من أثر واضح في دعمها بكل ما يملك.

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