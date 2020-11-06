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أحمد العامري: معرض الشارقة استثنائي ويشهد مشاركة واسعة رغم ظروف كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد  أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن معرض الشارقة للكتاب يثبت كل يوم مكانته كمعرض استثنائي، قادر على جذب القراء رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس هيئة الشارقة للكتاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، أنه رغم الظروف التي يشهدها العالم إلى أن المعرض يشهد إقبالا مميزا، مشيرا إلى أن من يترددون على المعرض خلال تلك الدورة هم من محبي القراءة.

وأشار إلى أن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة أطلق هذا العام الأجزاء الثمانية الأولى من "المعجم التاريخي للغة العربية"، وهو عمل فريد يؤرخُ مفردات اللغة العربية وتحولات استخدامها عبر 17 قرنًا منذ عصر ما قبل الإسلام إلى العصر الحاضر.

وأوضح أن صدور 8 مجلدات من المعجم، والذي من المتوقع له أن يصل عدد مجلداته إلى 61 مجلدا، مشيرا إلى أن المجلدات الثمانية الأولى التي تم الكشف عنها تؤرخ لتاريخ المفردات التي تبدأ بحرفي الهمزة والباء، وجاءت في ثمانية مجلدات تعرض تطور وتحول معاني المفردات ودلالات استخدامها عبر العصور، بدءًا من عصر ما قبل الإسلام، والعصر الإسلامي.

وأكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أنه رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم فإن معرض الشارقة يحقق نجاحا كبيرا بدليل المشاركة الواسعة من جميع الدول العربية، مؤكدا على أن تلك المشاركة الواسعة وهذا النجاح يثبت للعالم كم أن هذا الشعب العربي محب للقراءة والثقافة وحب المعرفة والإطلاع.

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