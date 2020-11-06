موجز السوشيال ميديا.. وليد سليمان يدعم أحمد فتحي برسالة قوية.. ومحمد إمام يحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









أحيا الفنان محمد عادل امام الذكرى الأول لوفاة الفنان هيثم احمد زكي.





ونشر محمد تمام صورة قديمة له مع الراحل وعلق عليها قائلا "الف رحمة و نور عليك يا صاحبي انت و أسرتك و كل حبايبنا اللي عندك الفاتحة لكل الغاليين اللي سابونا".













نشر وليد سليمان لاعب النادي الأهلي صورة له مع صديقه أحمد فتحي المنتقل حديثا لصفوف نادي بيراميدز.





وكتب وليد سليمان على الصورة قائلا "حبيبي يا جوكر ربنا يوفقك يا فتحي طول عمرك راجل وتاريخ كبير ربنا يكرمك في القادم".













هنأت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي، اخو زوجها الفنان احمد فهمي بعيد ميلادة الــ 40.





ونشرت دانيا البناوي عبر حسابها بإنستجرام صورة لها مع احمد فهمي وعلقت قائلة "كل سنة وانت طيب حبيبي".













هنأ الفنان يوسف الشريف صناع مسلسل ما وراء الطبيعة على تحقيق نجاح باهر في أول حلقاته.





وكتب يوسف الشريف عبر حسابه بتويتر قائلا "‏الف مبروك لكل صناع العمل مجهود يستحق التقدير وتحيه خاصه للنجم احمد امين #ماوراء_الطبيعه".



