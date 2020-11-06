مستمر في الموسم الجديد.. المصري يصدم الزمالك بشأن كريم العراقي

كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن رحيل كريم العراقي، نجم صفوف النادي البورسعيدي، في الموسم الجديد أو دخوله في أي صفقات تبادلية.
وقال عدنان حلبية في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كريم العراقي مستمر معنا في الموسم الجديد ولن يرحل عن صفوف المصري".
وتابع: "كل ما يُثار حول رحيل كريم العراقي أو دخوله في صفقات تبادلية مع الزمالك أمر غير صحيح".
دخل مسؤولو نادي الزمالك، في مفاوضات مكثفه مع مسؤولي المصري البورسعيدي، للتعاقد مع كريم العراقي مدافع الفريق والمنتخب الأوليمبي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.
وأكد أمير مرتضي للمسئولين أن التعاقد مع العراقي ليس له علاقة بحصول نادي المصري علي ثنائي الزمالك، وأبدى النادي المصري رغبته في تعديل عقد اللاعب إلى 800 ألف جنيه في الموسم بدلًا من 300 ألف جنيه.
وهو ما رفضه تامر النحاس وكيل كريم العراقي، الذي طالب النادي بتعديل العقد إلي مليون جنيه في الموسم ولا تزال المفاوضات جارية بين اللاعب ووكيله من جهة والنادي المصري من جهة أخرى.