AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مستمر في الموسم الجديد.. المصري يصدم الزمالك بشأن كريم العراقي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:33 م
كريم العراقي
كريم العراقي
Advertisements
حسن العمدة
كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن رحيل كريم العراقي، نجم صفوف النادي البورسعيدي، في الموسم الجديد أو دخوله في أي صفقات تبادلية.

وقال عدنان حلبية في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كريم العراقي مستمر معنا في الموسم الجديد ولن يرحل عن صفوف المصري".

وتابع: "كل ما يُثار حول رحيل كريم العراقي أو دخوله في صفقات تبادلية مع الزمالك أمر غير صحيح".

دخل مسؤولو نادي الزمالك، في مفاوضات مكثفه مع مسؤولي المصري البورسعيدي، للتعاقد مع كريم العراقي مدافع الفريق والمنتخب الأوليمبي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأكد أمير مرتضي للمسئولين أن التعاقد مع العراقي ليس له علاقة بحصول نادي المصري علي ثنائي الزمالك، وأبدى النادي المصري رغبته في تعديل عقد اللاعب إلى 800 ألف جنيه في الموسم بدلًا من 300 ألف جنيه. 

 وهو ما رفضه تامر النحاس وكيل كريم العراقي، الذي طالب النادي بتعديل العقد إلي مليون جنيه في الموسم ولا تزال المفاوضات جارية بين اللاعب ووكيله من جهة والنادي المصري من جهة أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسمياً.. المصري يعلن إلغاء عقوبة حظر النادي من الانتقالات

الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

الإسماعيلي يستغنى عن "كامتشو" نهاية الموسم

المصري يترقب موقف شيلونجو من الإسماعيلي

الزمالك يكثف مفاوضاته مع المصري البورسعيدي للتعاقد مع كريم العراقي

اخبار الزمالك | خزينة النادي تنتعش بـ 6 ملايين جنيه.. مهاجم الفريق يقترب من الدوري المغربي

ترشيحاتنا

بعد انتشار صور تهافت العملاء على مشاهدتها.. مواصفات وأسعار سكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

الحرب بدأت في إثيوبيا.. لماذا تدخل الجيش في منطقة "تيغراي" الشمالية؟

قطعت جواز السفر والبطاقة.. الباز يعرض فيديو لسيدة تتجرأ على مصر

جاب كشري ومراته بتولد.. موقف كوميدي للفنان محمود عبد المغني.. فيديو

ماذا يمكن أن يضيف بدر بانون لـ الأهلي؟.. صحفي مغربي يجيب

فرنسا: لا علاقة للإرهاب بالدين الإسلامي.. نحارب أيديولوجيا متطرفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا