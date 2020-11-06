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محمود عبد المغني وزوجته: بنربي أولادنا بالطريقة الـ ميكس.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:57 م
محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
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حمزة شعيب
حل الفنان محمود عبد المغني، رفقة أسرته، ضيفًا على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، للحديث عن أسرته ومشواره الفني وأعماله القادمة.

وقال عبد المغني، إنه ظل في المنزل برفقة أسرته خلال فترة تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أنه كان يطبخ بنفسه، ليقاطعه نجله على الهواء:" ماما بتطبخ أحسن لكن أفضل شيء يقدمه أبي هو المحشي".

وأشار عبد المغني إلى أنه كان متخوفا من فكرة عودة الطلاب للدارسة بالمدارس خوفا من فيروس كورونا.

وعرضت الإعلامية مني الشاذلي فيديو للفنان محمود عبد المغني وهو يقوم بعمل المحشي، ليعلق قائلا:" في فترة الكورونا عملنا حاجات كتير منها الطبخ وكنت شيف وحلقت للولاد شعرهم".

ونوه عبد المغني وزوجته إلى أنه يجمع بين الطريقة القديمة والحديثة في تربية أولادهم، قائلا:" الميكس في التربية أفضل من التمسك بطريقة واحدة".

ويعرض لـ محمود عبد المغنى، حاليًا مسلسل "خيط حرير"، وهو من بطولة مى عز الدين، ومى سليم، وسوسن بدر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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