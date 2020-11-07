استعدادا لانتخابات النواب| رؤساء المدن بالشرقية يشرفون على تجهيز اللجان| شاهد

قام رؤساء المدن والمراكز بمحافظة الشرقية بالاشراف ومتابعة أعمال تجهيز مقر اللجان، وذلك لإستقبال عرس الديمقراطية ( إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠) والذي تشهده المحافظة باكر السبت السابع من نوفمبر ٢٠٢٠ وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية. كما ترأسوا حملة واسعة النطاق للنظافة والإشغالات طافت كافه ارجاء المدن والمراكز بالمحافظة استعدادا لاستقبال عرس انتخابات برلمان 2020.



كما قاموا بالاشراف على أعمال تجهيز مقر اللجنة العامة الخاصة بفرز الاصوات في العملية الانتخابية الخاص بمجلس النواب 2020 .





كما وجهو بإزالة أي معوقات من أجل إظهار المركز والمدن بالصورة المشرفة بمحافظة الشرقية في انتخابات مجلس النواب 2020.





وقد أكدو أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني علي كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري ، ولإستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر ، والمقرر إنطلاقها يومي 8,7 من شهر نوفمبر للمشاركة في رسم خريطة المستقبل وإستكمال الحياة النيابية .



