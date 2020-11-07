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أخبار العالم

بايدن يوسع تقدمه على ترامب في جورجيا لأكثر 4 آلاف صوت

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

عزز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في ولاية جورجيا بأكثر من 4 ألاف صوت.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، تعهد ترامب بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في حكومتنا".

وأضاف "لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".

وتستمر عدد من الولايات في فرز وإحصاء الأصوات، فيما يترقب أن تعلن النتائج شبه النهائية بعد ساعات قليلة.

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

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