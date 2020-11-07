أصغر كابتن طيار في مصر: كنت أخشى الطيران في صغري

أكدت الكابتن طيار نورين وائل أصغر قائدة طيارة في مصر، أن ركبت الطائرة لأول مرة عندما كانت في الصف الأول الإعدادي للذهاب مع عائلتها لأداء مناسك العمرة وأصر والدها أن تجلس بجوار الشباك وعندما رأت الطائرة تسير بين السحاب عشقت الامر وأصرت أن تصبح قائدة طيران .





وتابعت نورين شرين عاما وائل خلال لقائها في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أنها كانت تكره الطائرات وهى صغيرة كرها شديدا وكان من عاشر المستحيلات ان تركب طائرة.





واوضحت نورين انه عندما تخرجت من الاكاديمة قامت بوضع ثلاثة شارات على كتفها ويعنى هذا انها قائد تجارى وعندما تصبح كابتن ستقوم بوضع الشارة الرابعة.