AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تحذيرات المحافظة| هطول سيول في جميع أنحاء الإسكندرية.. شاهد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:11 ص
هطول سيول في جميع
هطول سيول في جميع أنحاء الإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من اليوم السبت، هطول سيول من الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، شرقًا وغربًا، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتراكمت المياه الناتجة عن الأمطار في الشوارع الجانبية، وسط أصوات من الرعد وأضواء البرق في كل مكان.

أقرأ أيضًا:

وبدأت شركة الصرف الصحي والأحياء في الدفع بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وفي ذات السياق ، أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غدًا السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعه على المدينة، وفقًا لتقاريرالأرصاد الجوية، وحرصًا على سلامة ابنائنا الطلاب.
بعد تحذيرات المحافظة| هطول سيول في جميع أنحاء الإسكندرية.. شاهد
بعد تحذيرات المحافظة| هطول سيول في جميع أنحاء الإسكندرية.. شاهد
بعد تحذيرات المحافظة| هطول سيول في جميع أنحاء الإسكندرية.. شاهد
بعد تحذيرات المحافظة| هطول سيول في جميع أنحاء الإسكندرية.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذروة الأمطار الجمعة.. الحكومة تكشف حقيقة إعطاء الطلاب إجازة يوم السبت بسبب الطقس.. فيديو

برق ورعد وسيول.. تحذيرات الأرصاد تتحقق في عدد من المحافظات.. شاهد

تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

أحمد فتحي: تمسكت بالبقاء مع الأهلي ولم نتفق فقررت الرحيل

خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 ملايين جنيه بسبب أحمد رفعت

رغم اتفاقهما| تأجيل صفقة انتقال عنتر من الزمالك إلى المصري.. اعرف التفاصيل

شيلت عربية سيات.. ليلي علوي تكشف عن موقف محرج تعرضت لها أثناء تقدم شخص لخطبتها

قطعت جواز السفر والبطاقة.. الباز يعرض فيديو لسيدة تتجرأ على مصر

ربنا يحفظكم ويسعدكم.. دنيا سمير غانم تهنئ أحمد خالد بحفل زفافه علي هنادي مهنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. سارة نخلة تبهر متابعيها

طفرة طبية.. طباعة قلب ثلاثي الأبعاد 3D تنقذ حياة رضيع| فيديو

جريمة مفزعة.. أب هندي يذبح طفليه في غفلة من والدتهما| صور