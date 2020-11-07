AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في الجنة.. فتحي عبد الوهاب يحيي الذكرى الأولى لرحيل هيثم أحمد زكي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:20 ص
هيثم احمد زكي وفتحي
هيثم احمد زكي وفتحي عبد الوهاب
Advertisements
محمد بدران
أحيا الفنان فتحي عبد الوهاب الذكرى الأولى  لرحيل الفنان هيثم احمد زكي، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة له بصحبة الفنان الراحل هيثم احمد زكي وعلق قائلًا " الذكرى الاولى هيثم احمد زكي في الجنة ان شاء الله".

كان فتحي عبد الوهاب بدأ مؤخرا تصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول" الذي يعتبر التعاون الثانى له مع المخرج حسام على، حيث قدما معًا مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، ويجسد عبد الوهاب خلال العمل الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين خالد الصاوي وطارق لطفي، دورا إعلاميا، حيث تدور أحداثه حول 3 شخصيات رئيسية ضابط وإعلامي وإرهابي.


مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، وفتحى عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوى، وشيرين، ونور محمود.


وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحياتى لمدام سوسن بدر .. فتحى عبد الوهاب يغازل جمهوره بصورة فرعونية

بإطلالة فرعونية.. فتحي عبد الوهاب يتحدى سوسن بدر

نظرة عميقة.. شاهد فتحى عبد الوهاب في أحدث ظهور عبر إنستجرام

سوسن بدر تتصدر تريند تويتر.. لهذا السبب

إيناس كامل مدربة يوجا في «جنون العشق» وإعلامية بـ «القاهرة كابول»

تعرف على سبب عدم حضور نبيل الحلفاوي لمهرجان الجونة

ترشيحاتنا

قصة غريبة.. زوجة الفنان محمود عبد المغني تروي تفاصيل ارتباطهما

كواليس فيلم شبكة الموت.. صورة نادرة لـ نادية الجندي مع فاروق الفيشاوي

نيللي مقدسي بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا

شيلت عربية سيات.. ليلي علوي تكشف عن موقف محرج تعرضت لها أثناء تقدم شخص لخطبتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طنين الأذن.. علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

هيونداي كونا hyundai kona الكهربائية تتحول إلى سيارة رالي صحراء.. فيديو وصور

خذوني عبرة.. شاب مصاب بكورونا يحذر العالم بعد نجاته بأعجوبة | صور