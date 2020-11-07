مع فتح باب اللجان.. إقبال كبير على مقار الانتخابات بشمال سيناء

انطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠م ، بمحافظة شمال سيناء، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيروس كورونا.
وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، رغم تأخر بعض اللجان عن فتح أبوابها خاصة في المناطق البعيدة، وقد تسابق الناخبون للإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح الذي ينتمي إليهم.
وقد شهدت لجان مزكزي الشيخ زويد ورفح ومركزي نخل والحسنة بوسط سيناء توافد أعداد كبيرة لدعم مرشح مستقبل وطن، ومرشح آخر ينتمي للمنطقة فردي مستقل.
وفي العريش، ازدحمت اللجان بالناخبين على ضوء عمليات الحشد خلال الأيام التي سبقت عملية التصويت، خاصة لجان قبيلة الفواخرية التي يتنافس فيها٦ مرشحين بينهم مرشح مستقبل وطن، وكذلك تنافس ٤ مرشحين في عائلات الكاشف والشوربجي والسلايمة.
بينما تشهد دائرة قسم أول العريش تنافس ٣ على المقعد، خاصة في لجنة أبي صقل ولجنة أبناء المحافظات.
أما عائلات الأصوات وأولاد سليمان، فهناك دعم لمرشح وحيد فقط.
وفي مركز بئر العبد ورمانة، حضرت أعداد كبيرة من الناخبين منذ الصباح بمجرد فتح اللجان الانتخابية، لدعم مرشح مستقبل وطن فردي، وكذلك دعم ومساندة لباقي المرشحين الـ١٣ الذين ينتمون إلى قبائل الدواغرة والبياضية والأخارسة في بئر العبد.
وتعد محافظة شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة، و30 مركزا انتخابيًا تضم 56 لجنة فرعية مقيدًا بها 271 ألفا و851 صوتًا انتخابيًا.
يذكر أنه تم تخصيص مقعدين للمحافظة بالنظام الفردي يتنافس عليهما 32 مرشحا، منهم 19 مرشحا في دائرة العريش، و13 مرشحا في دائرة بئر العبد.