مع فتح باب اللجان.. إقبال كبير على مقار الانتخابات بشمال سيناء

انطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠م ، بمحافظة شمال سيناء ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيروس كورونا.





وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، رغم تأخر بعض اللجان عن فتح أبوابها خاصة في المناطق البعيدة، وقد تسابق الناخبون للإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح الذي ينتمي إليهم.







وقد شهدت لجان مزكزي الشيخ زويد ورفح ومركزي نخل والحسنة بوسط سيناء توافد أعداد كبيرة لدعم مرشح مستقبل وطن، ومرشح آخر ينتمي للمنطقة فردي مستقل .



