AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مع فتح باب اللجان.. إقبال كبير على مقار الانتخابات بشمال سيناء

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:41 ص
إقبال كبير على لجان
إقبال كبير على لجان الانتخابات في شمال سيناء
Advertisements
احمد صالح
انطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠م ، بمحافظة شمال سيناء، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيروس كورونا.


وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، رغم تأخر بعض اللجان عن فتح أبوابها خاصة في المناطق البعيدة، وقد تسابق الناخبون للإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح الذي ينتمي إليهم.


وقد شهدت لجان مزكزي الشيخ زويد ورفح ومركزي نخل والحسنة بوسط سيناء توافد أعداد كبيرة لدعم مرشح مستقبل وطن، ومرشح آخر ينتمي للمنطقة فردي مستقل.


وفي العريش،  ازدحمت اللجان بالناخبين على ضوء عمليات الحشد خلال الأيام التي سبقت عملية التصويت، خاصة لجان قبيلة الفواخرية التي يتنافس فيها٦ مرشحين بينهم مرشح مستقبل وطن، وكذلك تنافس ٤ مرشحين في عائلات الكاشف والشوربجي والسلايمة.


بينما تشهد دائرة قسم أول العريش تنافس ٣ على المقعد، خاصة في لجنة أبي صقل ولجنة أبناء المحافظات.


أما عائلات الأصوات وأولاد سليمان، فهناك دعم لمرشح وحيد فقط.


وفي مركز بئر العبد ورمانة، حضرت أعداد كبيرة من الناخبين منذ الصباح بمجرد فتح اللجان الانتخابية، لدعم مرشح مستقبل وطن فردي، وكذلك دعم ومساندة لباقي المرشحين الـ١٣ الذين ينتمون إلى قبائل الدواغرة والبياضية والأخارسة في بئر العبد.


وتعد محافظة شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة، و30 مركزا انتخابيًا تضم 56 لجنة فرعية مقيدًا بها 271 ألفا و851 صوتًا انتخابيًا.


يذكر أنه تم تخصيص مقعدين للمحافظة بالنظام الفردي يتنافس عليهما 32 مرشحا، منهم 19 مرشحا في دائرة العريش، و13 مرشحا في دائرة بئر العبد.


مع فتح باب اللجان.. إقبال كبير على مقار الانتخابات بشمال سيناء
مع فتح باب اللجان.. إقبال كبير على مقار الانتخابات بشمال سيناء
مع فتح باب اللجان.. إقبال كبير على مقار الانتخابات بشمال سيناء

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكمامات.. بدء توافد الناخبين على لجان سوهاج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب.. صور

شاهد.. إقبال مكثف من الناخبين على لجان الانتخابات في قرى المرشحين ببني سويف

القومي لحقوق الإنسان يتابع انتخابات مجلس النواب داخل اللجان الفرعية

عمليات مستقبل وطن: ارتفاع نسبة إقبال الناخبين فى انتخابات النواب بالمنيا

عمليات مستقبل وطن: تزايد الإقبال بالجولة الأولى لانتخابات النواب بأسوان

بين مستقل وحزبى.. 49 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

بإطلالة أنيقة.. ابنتا أحمد زاهر تتألقان في حفل زفاف هنادي مهنا

نفس قيمة عرض عبدالله السعيد.. أحمد فتحي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الزمالك

بإطلالة ساحرة.. سارة نخلة تبهر متابعيها

رد أمين الفتوى على من أفتى ببدعة أذكار الصباح والمساء

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يعلق على أزمة شارة القيادة مع المنتخب .. أسباب فشل الأهلي في الاحتفاظ بـ رمضان صبحي

أحمد فتحي: تمسكت بالبقاء مع الأهلي ولم نتفق فقررت الرحيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. شيماء سيف تتألق في حفل زفاف هنادي مهنا

مقارنة بين هيونداي إلنترا 2021 hyundai elantra وسكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

بإطلالة أنيقة.. ابنتا أحمد زاهر تتألقان في حفل زفاف هنادي مهنا