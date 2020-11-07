ضبط مجرم بالقاهرة أنشأ شركة وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين

تمكن رجال الامن من ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة لقيامه بإنشاء شركة وهمية للنصب والإحتيال على المواطنين.





فقد تبلغ لقسم مكافحة جرائم النصب والإحتيال بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص ( حاصل على دبلوم ، مقيم بالقاهرة "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى 151 حكم متنوع بإجمالى حبس 49 سنة) وقيامه بإيهامه بأنه يعمل رئيس مجلس إدارة إحدى شركات بيع وتقسيم الأراضى (شركة وهمية) والإستيلاء منه على مبلغ مالى نظير بيع قطعة أرض للمُبلغ كائنة بمنطقة الشروق ، وعقب ذلك إكتشف تعرضه لواقعة نصب.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه ، وبحوزته المضبوطات مبلغ مالى وعدد (6) كروت شخصية بإسمه وصورته منسوبين لجهات مختلفة (مزورين) وعدد (4) فيزا كارت وعدد (4) دفاتر توفير وعدد (3) أختام "مزورين" وعدد (4) هواتف محمولة وعدد (2) سيارة وعدد (99) نموذج عقد بيع نهائى وعقد (25) نموذج عقد بيع إبتدائى ودفتر محضر إستلام قطعة أرض وعدد (2) دفتر إيصالات نقدية بإسم الشركة الوهمية وعدد (320) ظرف فارغ منسوب للشركة الوهمية وعدة جهات مختلفة .





وبمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين عن طريق إنشاء شركة وهمية لبيع وتقسيم الأراضى بإستخدام المضبوطات حيازته عقب إيهامهم بقدرته على تخصيص قطع أراضى لهم مقابل مبالغ مالية وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.