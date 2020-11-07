AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالى من داخل شركة ببولاق أبو العلا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:32 م
المتهم
المتهم
Advertisements
محمد صبري
نجح رجال الامن فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة .

تبلغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا من مسئول بإحدى شركات تجارة الحديد ، كائنة بدائرة القسم ، قرر بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مقر الشركة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل حالى بالشركة محل البلاغ ، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه.

 وبمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكابه الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة ، وعقب إنصراف العاملين تمكن من الدخول للشركة وإستولى على المبلغ المالى ولاذ بالفرار .

وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه ، وبإستدعاء المُبلغ إتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط لص سرق أموال من محل بحدائق القبة

خان الأمانة.. حارس عقار وراء سرقة ٤٠ ألف جنيه من شقة بالعقار حراسته بمدينة نصر

مباحث القاهرة تكشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية وأموالاً من شقة بقصر النيل

لص مسلح يسرق سائق توك توك بالتبين

القبض على بائع متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكن مسن في الموسكي

سقوط رجال شرطة مزيفين يسرقون متعلقات المواطنين بالقاهرة

ترشيحاتنا

بإطلالة أنيقة.. ابنتا أحمد زاهر تتألقان في حفل زفاف هنادي مهنا

رئيس البرلمان: الانتخابات تتم في جو ديمقراطي وتتضمن كل مقومات النزاهة

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة لجمهوره بشأن انتخابات اتحاد الكرة

فى لمح البصر.. 3 علاجات مذهلة تخلصك من الكوليسترول

انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل 13 محافظة

لليوم الثالث.. مسلسل ما وراء الطبيعة يواصل تصدر جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف هنادي مهنا

من توقيع سامو هجرس.. شاهد إطلالة زوجة أحمد زاهر في حفل زفاف هنادي مهنا

بفستان محتشم.. شيماء سيف تتألق في حفل زفاف هنادي مهنا