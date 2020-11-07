القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالى من داخل شركة ببولاق أبو العلا

نجح رجال الامن فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة .





تبلغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا من مسئول بإحدى شركات تجارة الحديد ، كائنة بدائرة القسم ، قرر بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مقر الشركة .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل حالى بالشركة محل البلاغ ، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه.





وبمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكابه الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة ، وعقب إنصراف العاملين تمكن من الدخول للشركة وإستولى على المبلغ المالى ولاذ بالفرار .





وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه ، وبإستدعاء المُبلغ إتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.