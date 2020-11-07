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فن

"نور وموني".. نجلاء بدر تشارك صورة مع جميلة عوض

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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القسم الميدانى

شاركت الفنانة "نجلاء بدر" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعها مع الفنانة "جميلة عوض".

 

وظهرت فيها من استديو قناة DMC ، وعلقت عليها "نور وموني" وهي أسماء الشخصيات التي جسدوها في قصة "لازم أعيش" من مسلسل "الا انا".

 

والجدير بالذكر ان سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.   

 

وتصدرت قصة لازم أعيش من مسلسل "إلا أنا"، تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وموقع تويتر 
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نور و موني 🥰🥰🥰🥰🥰 @jamilaawad @dmctv.eg

A post shared by Naglaa Badr (@naglaabadr_official) on

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