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محافظات

شاهد.. إقبال كبير على المشاركة في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:34 م
إقبال المواطنين على
إقبال المواطنين على لجان الانتخابات
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محمد الطحاوي
شهد عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية إقبالا ملحوظا من جانب الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب. 

فيما حرص القضاة والمستشارون المشرفون على اللجان، على تسهيل عملية الاقتراع والتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تُعد الأولى في المشاركة والتصويت في الاستحقاقات الدستورية الماضية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و427 ألفا و375 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت في الانتخابات والمشاركة والإدلاء بأصواتهم أمام 982 مركزا انتخابيا يتسع لـ 1597 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كان محافظ الشرقية خضع قبل دخوله اللجنة للمرور من بوابة التعقيم الذاتي وتوقيع الكشف الحراري ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيدًا بعملية تنظيم ودخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم والحفاظ على المسافات البينية ومراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المقار واللجان الانتخابية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

شاهد.. إقبال كبير على المشاركة في انتخابات مجلس النواب بالشرقية
شاهد.. إقبال كبير على المشاركة في انتخابات مجلس النواب بالشرقية
شاهد.. إقبال كبير على المشاركة في انتخابات مجلس النواب بالشرقية
شاهد.. إقبال كبير على المشاركة في انتخابات مجلس النواب بالشرقية
شاهد.. إقبال كبير على المشاركة في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

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