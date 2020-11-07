رئيس لجنة يخرج لمساعدة مسنة على التصويت في انتخابات النواب بشبرا الخيمة.. صور

شهدت إحدى اللجان بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مساعدة رئيس اللجنة لسيدة مسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب.









وشهدت الانتخابات تواجدا مكثفا من كبار السن في بعض اللجان الانتخابية في دائرتي طوخ وبنها حيث توافد المسنين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في لجنة مدرسة ترسا الثانوية وقام المندوبين وبعض أفراد الشرطة بمساعدتهم على الدخول في اللجان.





وقام رجال الشرطة بمساعدة مسنة بالإدلاء بصوتها في لجنة بمدينة قليوب بعد حضورها على كرسي متحرك لكي تشارك في العملية الانتخابية وقام رجال الشرطة بادخالها للجنة.





انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.





يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





و يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.



