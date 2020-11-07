نائب محافظ المنوفية يتفقد لجان الانتخابات ويدلي بصوته.. صور

تفقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، عددا من اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد سلامة الثانوية العسكرية ومدرسة المساعى المشكورة الإعدادية بمركز ومدينة منوف، للتأكد من انتظام سير العملية الاتخابية وعدم وجود معوقات قد تؤثر على العملية الانتخابية فضلا عن التأكد من توافر سبل الدعم اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، رافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.





وأدلى نائب المحافظ بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد سلامة الثانوية العسكرية بمنوف، واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالمسافات البينية بين الناخبين أثناء مشاركتهم في الانتخابات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وكذلك توفير مظلات وأماكن انتظار للناخبين وتقديم المساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للقيام بالإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.





