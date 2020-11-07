نائب محافظ المنوفية يتفقد لجان الانتخابات ويدلي بصوته.. صور

تفقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، عددا من اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد سلامة الثانوية العسكرية ومدرسة المساعى المشكورة الإعدادية بمركز ومدينة منوف، للتأكد من انتظام سير العملية الاتخابية وعدم وجود معوقات قد تؤثر على العملية الانتخابية فضلا عن التأكد من توافر سبل الدعم اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، رافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.
وأدلى نائب المحافظ بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد سلامة الثانوية العسكرية بمنوف، واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالمسافات البينية بين الناخبين أثناء مشاركتهم في الانتخابات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وكذلك توفير مظلات وأماكن انتظار للناخبين وتقديم المساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للقيام بالإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
وأكد نائب المحافظ على تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة إستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات وتذليل العقبات أمام الناخبين، مؤكدًا استمرار متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.