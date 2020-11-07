جولة لوزير التموين على عدد من مراكز خدمة المواطنين بالأقصر

لليوم الثاني علي التوالي واصل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جولته بمحافظة الأقصر لمتابعة مشروعات التموينية ومراكز خدمة المواطنين بالمحافظة.





وذلك برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، واحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع المتابعة والرقابة ، واللواء دكتور محمد عاطف رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التمويـن بالأقصر.





بدأت جولة الوزير بتفقد المخبز الآلي الكائن بمنطقة شرق السكة الحديد والتابع لشركة مطاحن مصر العليا وتبلغ مساحته 400م2 وطاقته الانتاجية 1,2 طن / يوم بما يعادل 17400 رغيف / يوم.





وتابع الوزير انتظام العمل بالمخبز ومدى رضاء المواطنين عن الخبز المنتج وشدد علي ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بوزن وجودة الرغيف مع تطبيق الإجراءات الاحترازية علي العاملين بالمخبز.





واستكمل المصيلحي جولته بتفقد مركز خدمة المواطنين بمنطقة شرق السكة الحديد بالقرب من المخبز الألي والذي يعتبر أحد المراكز الاربعة عشر المطورة على مستوى محافظة الاقصر ضمن خطة تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة .





ويقدم المركز خدماته لمواطني وسط مدينة الأقصر من خلال عدد 4 شباك علي مساحة 65 متر وبتكلفة مليون جنيه حيث يمكن للمواطنين من خلاله استخراج بطاقات تموينية جديده للفئات المستحقة – فصل اجتماعي - بدل تالف وفاقد – نقل بطاقة تموينية ويتوازى مع اجراءات الدولة للتحول الرقمي .





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وتابع الوزير جولته بتفقد هايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع رمسيس بمدينة الأقصر بالقرب من مدرسة الأقباط الاعدادية والمكون من ثلاثة طوابق عبارة عن هايبر كبير ومخزن وثلاثجة اقيموا علي مساحة 422 متر بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 16 مليون جنيه حيث أعلن الوزير عن الأعداد لتشغيله خلال شهر.





وواصل وزير التموين جولته بالأقصر بتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومخزن السلع بشارع نادي المدينة المنورة بجوار شركة كهرباء الأقصر والذي يعتبـر احد الفروع المميكنة لعرض وبيع جميع السلع الغذائية والمنظفات واللحـوم المجمـدة والطازجـة والدواجن المجمدة وملحق به فرع لتسليم المقررات التموينية ونقاط الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية ويبلغ مساحته 120م2 .





فيما تبلغ مساحة المخزن المجاور للفرع 405 م2 بسعــة تخزينية 600 طن مخصص للسلـع التموينية وتخزين مخزون استراتيجي آمن من السلع التموينية وهو احـد المخازن من عدد 34 مخزن جملـة على مستوى المحافظـة سعتهم التخزينية اكثر من 20 الف طن .





وأشاد الوزير بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة داخل الفرع وطريقة عرضها والمظهر المشرف للعاملين مطالبًا قيادات الشركة بتعميم نموذج عرض السلع والخدمات بكافة الفروع علي مستوي الجمهورية .



