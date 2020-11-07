هطول أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة .. فيديو

في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.





ونشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الأحد، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب، إذ تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.





ويسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.





وتوقع خبراء الأرصاد وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ).





شهدت محافظتا القاهرة والجيزة هطول امطار غزيرةوأضاف الخبراء أنّه من المتوقع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا (80% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - السلوم - مطروح)، وتكون متوسطة (60% تقريبًا) على (بورسعيد - العريش).