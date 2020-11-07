AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد فوز بايدن شبه المؤكد.. هل يعود ترامب إلى البيت الأبيض من بوابة خلفية ليطيح بغريمه؟

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:48 م
دونالد ترامب وجو
دونالد ترامب وجو بايدن
Advertisements
صدى البلد
أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد ضمانه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي وظهور النتائج شبه النهائية للتصويت الشعبي.

مع استمرار فرز الأصوات في ولايات أريزونا وجورجيا وفرز 99% من الأصوات ببنسلفانيا، تتوقع معظم الصحف والمجلات أن نائب الرئيس بايدن قد فاز في انتخابات 2020.

ووفقًا لتقرير مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، استطاع المرشح الديمقراطي جو بايدن، حتى الآن التفوق على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وقلب نتائج الانتخابات الأمريكية الرئاسية، إلا أن هذا لا يعني تحقيق انتصار نهائي.

فبجانب المسار القضائي للطعن في نتيجة الانتخابات، الذي تقوم به حملة ترامب، فإن الرئيس الأمريكي يحاول بكل الطرق للاحتفاظ بولاية ثانية.

لكن الجدل حول الفائز في الانتخابات الأمريكية سوف يستمر حتى يوم 6 يناير على الأقل، عندما يتم إعلان نتيجة تصويت المجمع الانتخابي رسميًا في واشنطن.

وأوضحت مجلة "ناشيونال إنترست" أن هناك طريقة خفيفة تم استخدامها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1876 بين المرشح الديمقراطي صامويل تيلدن، والرئيس الجمهوري رذرفورد هايس، والتي فاز فيها الأخير.

ومن المفترض أن تختار كل ولاية مجموعة من الناخبين للاجتماع في جلسة مشتركة بالكونجرس يوم 6 يناير، حيث يتم الإعلان عن الفائز في الانتخابات الأمريكية رسميًا.

وأضاف التقرير أن الولايات التي فاز بها جو بايدن من خلال الانتخابات الشعبية، سوف يقوم مسؤولو الانتخابات فيها بالتصديق على نتائجها عبر أعضاء المجمع الانتخابي الذين ترسلهم الولاية.

لكن يمتلك حاكم الولاية، السلطة الدستورية فى إقرار أن الانتخابات الشعبية قد تم التلاعب بها وإفسادها، وبالتالي يقدم اعتراضا عبر أعضاء المجمع الانتخابي.

وأفاد التقرير أنه في حال اندلاع نزاع، فإن مايك بنس رئيس مجلس الشيوخ يتمتع بسلطة نهائية لقبول أو رفض التصديق على النتائج، وهنا على الأرجح سيختار بنس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسوف يتوجه الحزب الديمقراطى للمحكمة الدستورية للطعن في قراره.

وعلى الرغم من أن مئات الآلاف من الأصوات لا تزال غير محسوبة، فإن دونالد ترامب يطالب بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن، وإيقاف عد الأصوات في جورجيا وبنسلفانيا وميشيجان ونيفادا.

وقال نائب مدير حملة ترامب جاستن كلارك إن الحملة سترفع دعوى قضائية لمنع "مسؤولي الانتخابات الديمقراطيين من إخفاء عملية فرز الأصوات ومعالجتها" عن مراقبي الحزب الجمهوري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز 80% من أصوات فلوريدا

الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف على الولايات الفائز بها ترامب وبايدن

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يحصد أصوات ولاية يوتا

سكرتيرة ولاية ميتشيجان: دعوى حملة ترامب تافهة

بايدن يتقدم على ترامب في نيفادا بعد فرز 91% من الأصوات

ترشيحاتنا

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تستعرض أناقتها في حفل زفاف هنادي مهنا

رعد وبرق في كل مكان.. هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.. شاهد

بصورة من زفاف هنادي مهنى| أحدث إطلالة لـ دنيا سمير غانم وريهام أيمن

أحمد فتحي: فايلر أثار جنوني.. ورفضت 25 مليون جنيه من بيراميدز

«المكنسة» تهدد نهائي دوري أبطال أفريقيا

أخبار الفن.. إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية.. إصابة أحمد رزق أثناء تصوير مسلسله الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا سكودا تطرح أوكتافيا skoda octavia 2021 rs بمحرك 2000 سي سي في مصر..صور

أسعار صيانات سكودا اوكتافيا skoda octavia 2021 في مصر.. صور

في أول يوم إغلاق.. العثور على زوجين متوفين اختناقا بالغاز بمنزلهما في بريطانيا