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محافظات

أول مأذونة بمصر تصطحب طفلها لحظة تصويتها في انتخابات البرلمان

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:04 م
أول ماذونة بمصر تصطحب
أول ماذونة بمصر تصطحب طفلها خلال إدلائها بصوتها
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محمد الطحاوي
اصطحبت امل سليمان، أول مأذونة بمصر والوطن العربي، نجلها الصغير حاملين علم مصر خلال إدلائها بصوتها داخل احدى اللجان الانتخابية بمدينة القنايات. 

واكدت امل سليمان ان مشاركة المرأة فى الاستحقاقات الانتخابية واجب وطنى مشيدة بدور رجال الشرطة والقضاء.

واكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تٌعد أولى المحافظات في المشاركة والتصويت في كافة الإستحقاقات الدستورية الماضية.

وأضاف المحافظ في حديثه لموقع صدي البلد انه شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم إقبالا كبيرا من جانب الناخبين وخاصة كبار السن والسيدات والشباب من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و 427 ألفا و 375 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت في الإنتخابات والمشاركة والإدلاء بأصواتهم أمام 982 مركزا إنتخابيا يتسع لـ 1597 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .

واختتم المحافظ حديثه لموقع صدي البلد مؤكدا ان غرفة عمليات المحافظة لم تتلق اي شكاوي او خروقات خلال الساعات الماضية.

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